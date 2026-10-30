Fiesta del Choripán Entrerriano: solidaridad, música y tradición en Rosario del Tala

La octava edición de la Fiesta será el 21 y 22 de noviembre, con entrada libre y gratuita. Impulsada por la EET N° 1, la celebración sigue creciendo cada año.

La Fiesta del Choripán Entrerriano, nacida del compromiso de un grupo de integrantes de la Escuela de Educación Técnica N° 1 “Doctor Osvaldo Magnasco” de Rosario del Tala, celebrará su octava edición el 21 y 22 de noviembre, con música en vivo, propuestas gastronómicas y entrada libre y gratuita. El origen de la fiesta está ligado a una iniciativa solidaria que surgió para poder reparar parte del establecimiento, después de que un tornado dañara parte del gimnasio y las instalaciones permanecieran durante años en condiciones precarias. Fue entonces cuando un grupo de exalumnos, trabajadores y colaboradores decidió organizar una actividad para reunir los fondos necesarios para las reparaciones.

La iniciativa permitió colocar una cubierta en la residencia estudiantil, donde viven durante la semana alumnos que necesitan alojarse para asistir a clases. “Para pagar eso surgió la Fiesta del Choripán Entrerriano, que era algo que veníamos pensando desde hacía mucho tiempo”, recordó en diálogo con UNO José Luis De Rossi, uno de los impulsores de la propuesta , que terminó convirtiéndose en una de las celebraciones populares que convocan a miles de personas en el centro de Entre Ríos.

La primera edición se realizó en 2017 en la Plaza Libertad, con artistas locales que se sumaron desinteresadamente para colaborar con la causa. Entre aquellos gestos, De Rossi recordó especialmente el del músico conocido como El Canoero, quien se ofreció a participar sin cobrar por su actuación. “Yo sé lo que vale tu show”, le había respondido cuando recibió su mensaje, pero el artista insistió: “Yo no te estoy pidiendo plata, amigo. Si hace falta, allá estoy”.

Aquel espíritu solidario fue el punto de partida de una celebración que creció con los años, sin perder su propósito original. En la última edición, según los datos aportados por la Jefatura Departamental Tala de la Policía de Entre Ríos, más de 30.000 personas pasaron por el predio para formar parte del evento. Y para este año, más de 80 stands de emprendedores y empresas ya confirmaron su participación, según indicó De Rossi.

Mejoras para la escuela

El crecimiento del evento permitió ampliar su aporte a la institución educativa. Este año, uno de los logros que destacó De Rossi fue la instalación de equipos de aire acondicionado frío-calor en las aulas, una mejora importante para una escuela donde las actividades se extienden desde las primeras horas de la mañana hasta la noche. “Este año tenemos el orgullo de contar que todas las aulas de nuestra escuela han quedado ya con aire acondicionado, frío-calor, que hemos podido hacerlo también gracias al trabajo de todo esto”, señaló.

La institución tiene una intensa actividad durante toda la jornada y necesita insumos de manera permanente para sus distintas especialidades. “La escuela técnica tiene la particularidad de que es como una industria. Desde que llegamos estamos consumiendo insumos: clavos, madera, tornillos, electrodos; y harina y otros productos, porque tenemos también una modalidad gastronómica”, explicó.

En ese contexto, sostener una fiesta con entrada gratuita representa un esfuerzo económico y organizativo considerable. Sin embargo, los impulsores resolvieron volver a realizarla y convocar al público a acompañar una propuesta que combina entretenimiento, identidad local y compromiso con la educación pública.

Trabajo conjunto

La organización también incorporó a otras instituciones de la ciudad para ampliar la oferta gastronómica y distribuir el trabajo. El Club Atlético Tala, que desarrolla actividades de fútbol infantil, y la Liga de Lucha contra el Cáncer de Rosario del Tala, participarán con puestos de choripanes, hamburguesas y papas fritas. A su vez, se ofrecerán sándwiches de bondiola desmechada y cerveza artesanal de distintas marcas.

Fiesta para toda la familia

La programación artística será uno de los principales atractivos de las dos jornadas. El sábado 21 de noviembre la apertura musical estará a cargo de Versión Tropical, mientras que Los Lirios serán el número central de la noche. El cierre quedará en manos del Picaflor Bailantero, con una propuesta orientada al baile y la música popular para el deleite de los presentes.

También se presentarán Julián Zabaleta y otros artistas de la región, además de la banda de la propia escuela técnica, que tendrá su espacio en el escenario. El domingo 22 será el turno de La Paisanita, con sus cumbias camperas; y de Corcho González, quien llegará desde el departamento Paraná con un repertorio ligado a la música que suena en los encuentros y las fiestas del ámbito rural.

La participación de artistas locales y regionales forma parte de la identidad que los organizadores buscan preservar. Para De Rossi, la celebración también es una oportunidad para que músicos de distintos géneros puedan mostrar su trabajo ante un público numeroso.

El predio contará, además, con un amplio sector de juegos infantiles y propuestas de kermés, pensado para que las familias puedan disfrutar de ambas jornadas. Las puertas se habilitarán a las 18, aunque la actividad musical comenzará hacia el atardecer.

La invitación es a compartir una noche entre amigos, reencontrarse y disfrutar de la gastronomía regional. Quienes lo deseen podrán llevar sus propias sillas y mesas para permanecer cómodos durante el evento.

La fiesta también representa una oportunidad para recorrer la ciudad y disfrutar de sus atractivos. De Rossi confirmó que el camping estará habilitado y que ya se registraban reservas en cabañas, bungalows y establecimientos hoteleros para las fechas del encuentro.

La propuesta se desarrollará durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, antes del feriado del lunes 23, lo que permitirá a quienes lleguen desde otras localidades organizar una estadía más prolongada.