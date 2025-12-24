Uno Entre Rios | Escenario | música electrónica

Navidad y Año Nuevo: dos noches de música electrónica en las playas del Thompson

Las Playas del Thompson recibirán dos propuestas musicales especiales durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo con DJs nacionales e internacionales

24 de diciembre 2025
Navidad y Año Nuevo: dos noches de música electrónica en las playas del Thompson

Las Playas del Thompson recibirán dos propuestas musicales especiales durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con DJs nacionales e internacionales y un entorno natural junto al río Paraná.

Música electrónica en las playas del Thompson

En la madrugada de Navidad, de 1 a 8, se presentarán Lucas Martínez, Eelke Kleijn —con un extended set— y FJL, en una noche organizada por AL+, 4Get y Meet, con soporte de Hierlam y Paracima. El DJ neerlandés Eelke Kleijn, con más de dos décadas de trayectoria, será el artista destacado de la fecha.

La celebración continuará en Año Nuevo, también desde la 1 hasta las 7, con una grilla integrada por Fer Furlan, Los Suruba y Jorge Savoretti, bajo la producción de AL+ y Meet. El regreso de Los Suruba a Paraná, tras su última presentación en 2023, será uno de los puntos salientes.

Las entradas se encuentran disponibles en www.tickea.com.ar

