Concordia: advierten que las playas del perilago están sin guardavidas

Guardavidas apuntaron a la intendencia de Concordia por la falta de guardavidas en las playas del perilago de Santo Grande. Advierten del peligro

Desde le gremio de Guardavidas apuntaron a la intendencia de Concordia por la falta de guardavidas en las playas del perilago de Santo Grande. Advierten del peligro

Desde le gremio de Guardavidas apuntaron a la intendencia de Concordia por la falta de guardavidas en las playas del perilago de Santo Grande. Advierten del peligro

Desde le gremio de Guardavidas apuntaron a la intendencia de Concordia por la falta de guardavidas en las playas del perilago de Santo Grande. Advierten del peligro

El Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la Republica Argentina (Sugara) delegación Concordia advirtió que las playas del perilago Salto Grande no tienen bañeros.

Franco Álvarez, delegado del Sugara habló sobre la situación luego de que habilitaran las playas de Concordia aguas abajo. "Tengo 30 años de guardavida y esto nunca ocurrió. Concordia es una sola, el turismo de Concordia es uno solo y se divide Concordia aguas abajo, donde se inauguraron las playas y están los guardavidas trabajando".

perilago Salto Grande Concordia Guardavidas 1

En cuanto a experiencias anteriores, el gremialista recordó que la contratación de bañeros la hace el municipio de Concordia desde el año 2000, con aportes del gobierno provincial. Y que este año ese trámite no se ha hecho.

En ese sentido señaló que presentaron telegramas al municipio poniéndose a disposición y esos telegramas se debían contestar en 48 horas y aún no tuvieron respuesta.

"La situación de los trabajadores de guardavidas es preocupante, no solo por el no comienzo todavía de la temporada sino que también es preocupante por la gran afluencia de público que hay en el Lago. Sabemos que desde la gestión del señor Cristina (Codesal) se han hecho todas las dirigencias posibles ante el gobierno para que esto se lleve a cabo, que se dé comienzo de una buena vez por todas con la temporada", dijo a Diario Río Uruguay.

perilago Concordia Guardavidas

Peligro

El delegado indicó que ya están listos para trabajar y les preocupa que las playas están repleta de gente y no hay guardavidas. En este punto Álvarez mencionó que ya hubo rumores de recientes situaciones peligrosas con bañistas, que milagrosamente no terminaron en desgracia. "Mucha gente, con estas temperaturas está yendo al Lago, hace mucho calor y esto nunca pasó, que una parte de Concordia tenga guardavidas y la otra no", acotó.

Luego se dirigió al intendente Francisco Azcué: "Estamos listos para trabajar, mantenemos continuas reuniones con el señor Cristina (de Codesal), hay un muy buen diálogo y ellos nos dicen que está todo para comenzar, nosotros ofrecimos nuestros elementos". "Esto depende pura y exclusivamente de la intendencia en Concordia, que largue esos contratos y se dé por comenzada la temporada, hasta este viernes no hemos tenido una ninguna respuesta, presentamos la reválida y la documentación pertinente que solicita el municipio pero no tuvimos respuesta todavía".