Dirigentes nacionales y provinciales saludaron por Navidad.

Milei prometió más reformas en su mensaje de Navidad. Frigerio agradeció el apoyo de los entrerrianos y Romero llamó a fortalecer la ciudadanía en Paraná.

El presidente Javier Milei publicó este miércoles un mensaje en redes sociales para saludar por las fiestas y anticipar una nueva etapa de reformas durante el segundo tramo de su gestión.

El video, difundido con motivo de Nochebuena y Navidad, incluyó un repaso de su primer año de gobierno en materia económica, política y social, y cerró con una advertencia enfática: "Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas" .

Mensaje de fin de año de Milei: balance económico y anuncio de nuevas reformas

En el mensaje, el mandatario destacó los resultados de su programa económico. "Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos", afirmó.

Además, sostuvo: "Pusimos la inflación en orden y mal que les pese sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre", y agregó: "Acaba de firmarse el acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos".

El video también incluyó fragmentos seleccionados por el equipo presidencial en los que Milei celebró la reducción a cero de las protestas sociales y resaltó la política de seguridad del Gobierno. En ese marco, remarcó la lucha contra el narcotráfico impulsada por el Ministerio de Seguridad: "Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado".

Otro de los puntos destacados fue la creación e implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), que se utilizó en las elecciones de medio término. "Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la BUP y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros", sostuvo el Presidente.

En otro pasaje del video, Milei recordó el triunfo de La Libertad Avanza el 26 de octubre y expresó: "A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero de la Quiaca a Ushuaia confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria". Luego agregó: "Con ese Congreso vamos a ir hasta el hueso hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente".

Para cerrar el mensaje, el jefe de Estado transmitió sus deseos por las fiestas con su habitual consigna: "Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañe y VLLC". Sin embargo, tras un corte de cámara, el video concluyó con una nueva promesa legislativa: "Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas".

Frigerio agradeció el apoyo de los entrerrianos y deseó una Navidad en paz y en familia

En el mismo marco de salutaciones de fin de año, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, también difundió un mensaje dirigido a los entrerrianos. "Estamos terminando el año, un año que ha sido muy intenso, de muchísimo trabajo, de muchas realizaciones y de muchos sueños que empiezan a concretarse, pero también un año muy difícil para todos los argentinos", expresó.

El mandatario provincial agradeció "la paciencia, el acompañamiento y el cariño" que recibe en cada recorrida y sostuvo que ese respaldo "da fuerzas para seguir trabajando y transformar una realidad que muchas veces duele". Finalmente, deseó "muy felices fiestas a todos los entrerrianos, una Navidad en paz y en familia, y que tengamos todos un gran 2026, que nos lo merecemos", y concluyó: "Vamos a trabajar para que todo este esfuerzo que estamos llevando adelante valga la pena".

Rosario Romero saludó a los paranaenses y llamó a fortalecer la ciudadanía

Por su parte, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, también hizo llegar su saludo navideño a la comunidad. "Como intendenta de la ciudad, quiero saludar especialmente a los paranaenses en esta festividad de Navidad", expresó, y deseó "que cada día seamos mejores ciudadanos, cuidando nuestros espacios públicos y disfrutando una ciudad que tiene muchísima calidad de vida".

Romero destacó la participación de los vecinos en la vida cotidiana de la capital entrerriana y señaló que Paraná se construye "con la alegría del trabajo, del estudio, de la participación, de la cultura y de todo lo que transcurre en la ciudad". "Esa construcción de ciudadanía tiene que ser cada día mejor", concluyó, antes de cerrar su mensaje con un saludo: "¡Feliz Navidad!".