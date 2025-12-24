Este miércoles por la mañana, Javier Benje, vecino de San Benito, se grabó esperando a los recolectores de basura con cajas navideñas, preparadas para sorprenderlos. La iniciativa se realizó temprano, mostrando gratitud hacia quienes mantienen limpias las calles día tras día.
Vecino de San Benito sorprendió a recolectores de basura con cajas navideñas
Javier Benje, vecino de San Benito, sorprendió a los recolectores de basura con cajas navideñas, mostrando gratitud por su trabajo diario.
Al recibir las cajas, los trabajadores compartieron sonrisas y momentos de alegría, sorprendidos por la iniciativa inesperada. Las imágenes muestran la emoción del encuentro y el agradecimiento silencioso que se refleja en pequeños gestos.
Un gesto de gratitud en las calles de San Benito
Javier compartió su acción en una historia de Facebook y, frente a la llegada de los recolectores, dijo: "Hoy hago una de las mías, ¿viste? Ahí vienen los recolectores de basura. Siempre les hago alguna broma, pero se pasan todo el año trabajando. ¡Buen día, muchachos! Se merecen algo especial. Felicidades, que la disfruten".
El video se viralizó rápidamente en redes sociales, generando comentarios positivos y motivando a otros vecinos a reconocer a quienes cumplen tareas esenciales en la comunidad, especialmente en la temporada navideña.