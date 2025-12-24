Uno Entre Rios | La Provincia | San Benito

Vecino de San Benito sorprendió a recolectores de basura con cajas navideñas

Javier Benje, vecino de San Benito, sorprendió a los recolectores de basura con cajas navideñas, mostrando gratitud por su trabajo diario.

24 de diciembre 2025 · 12:29hs
Vecino de San Benito sorprendió a recolectores de basura con cajas navideñas.

Vecino de San Benito sorprendió a recolectores de basura con cajas navideñas.

Este miércoles por la mañana, Javier Benje, vecino de San Benito, se grabó esperando a los recolectores de basura con cajas navideñas, preparadas para sorprenderlos. La iniciativa se realizó temprano, mostrando gratitud hacia quienes mantienen limpias las calles día tras día.

Al recibir las cajas, los trabajadores compartieron sonrisas y momentos de alegría, sorprendidos por la iniciativa inesperada. Las imágenes muestran la emoción del encuentro y el agradecimiento silencioso que se refleja en pequeños gestos.

las fiestas provinciales de entre rios en enero de 2026

Las fiestas provinciales de Entre Ríos en enero de 2026

Suma de Voluntades reunió a más de 400 padrinos para regalar ilusión en Navidad.

Suma de Voluntades reunió a más de 400 padrinos para regalar ilusión en Navidad

LEER MÁS: Navidad y Año Nuevo: cómo funcionarán colectivos y tren

Un gesto de gratitud en las calles de San Benito

Recolectores.mp4

Javier compartió su acción en una historia de Facebook y, frente a la llegada de los recolectores, dijo: "Hoy hago una de las mías, ¿viste? Ahí vienen los recolectores de basura. Siempre les hago alguna broma, pero se pasan todo el año trabajando. ¡Buen día, muchachos! Se merecen algo especial. Felicidades, que la disfruten".

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, generando comentarios positivos y motivando a otros vecinos a reconocer a quienes cumplen tareas esenciales en la comunidad, especialmente en la temporada navideña.

San Benito Recolectores Navidad
Noticias relacionadas
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados rechazó por mayoría las denuncias contra Susana Medina. La falta de quórum impidió tratar el dictamen

Juicio Político a Susana Medina: el viernes se intentará avanzar con el trámite parlamentario

La Cámara de Diputados votó la media sanción de la prórroga a la emergencia para obras públicas 

Obra pública: media sanción para la prórroga de emergencia

Kyllian Donatto Lencina, un niño de 3 años que rescataron ahogado de una de las piletas del complejo termal de Federación murió, tras varios días internado.

Falleció el niño que rescataron de una pileta en las termas de Federación

Los integrantes de la Comisión Directiva en Obras Sanitarias.

Una nueva gestión en Obras Sanitarias con foco en lo colectivo y la recomposición salarial

Ver comentarios

Lo último

Una niña con cáncer terminal sueña con conocer a la entrerriana Emilia Mernes

Una niña con cáncer terminal sueña con conocer a la entrerriana Emilia Mernes

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Las ventas de juguetes cayeron un 6,9% esta Navidad

Las ventas de juguetes cayeron un 6,9% esta Navidad

Ultimo Momento
Una niña con cáncer terminal sueña con conocer a la entrerriana Emilia Mernes

Una niña con cáncer terminal sueña con conocer a la entrerriana Emilia Mernes

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Las ventas de juguetes cayeron un 6,9% esta Navidad

Las ventas de juguetes cayeron un 6,9% esta Navidad

Las fiestas provinciales de Entre Ríos en enero de 2026

Las fiestas provinciales de Entre Ríos en enero de 2026

Allanamiento en Concordia que por poco termina en tragedia

Allanamiento en Concordia que por poco termina en tragedia

Policiales
Allanamiento en Concordia que por poco termina en tragedia

Allanamiento en Concordia que por poco termina en tragedia

Autovía 14: Bomberos de Ceibas acuden a asistir en varios despistes

Autovía 14: Bomberos de Ceibas acuden a asistir en varios despistes

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Ovación
Paraná dijo presente en los Olimpia: Retamar y Biondi hicieron historia

Paraná dijo presente en los Olimpia: Retamar y Biondi hicieron historia

La Copa Túnel Subfluvial repartirá premios millonarios

La Copa Túnel Subfluvial repartirá premios millonarios

Bernardo Romeo dejará su cargo en la AFA

Bernardo Romeo dejará su cargo en la AFA

Boca depura el plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026

Boca depura el plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026

El caso irrepetible del jugador que representó a tres países en Copas del Mundo

El caso irrepetible del jugador que representó a tres países en Copas del Mundo

La provincia
Las fiestas provinciales de Entre Ríos en enero de 2026

Las fiestas provinciales de Entre Ríos en enero de 2026

Vecino de San Benito sorprendió a recolectores de basura con cajas navideñas

Vecino de San Benito sorprendió a recolectores de basura con cajas navideñas

Suma de Voluntades reunió a más de 400 padrinos para regalar ilusión en Navidad

Suma de Voluntades reunió a más de 400 padrinos para regalar ilusión en Navidad

Juicio Político a Susana Medina: el viernes se intentará avanzar con el trámite parlamentario

Juicio Político a Susana Medina: el viernes se intentará avanzar con el trámite parlamentario

Obra pública: media sanción para la prórroga de emergencia

Obra pública: media sanción para la prórroga de emergencia

Dejanos tu comentario