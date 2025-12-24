Desde la Municipalidad de Paraná se mantendrá el servicio normal de recolección de residuos durante la Navidad. Es así que desde la Secretaria de Servicios Públicos se avisó que los miércoles 24 y 31 de diciembre, la recolección se desarrollará normalmente, en sus horarios habituales. Lo mismo ocurrirá los jueves 25 de diciembre y 1 de enero.
Recolección de residuos: la Municipalidad de Paraná mantendrá horarios habituales en Navidad
La Municipalidad de Paraná informó que se garantizará la recolección de residuos durante la Navidad. Será en los horarios habituales según la zona.
24 de diciembre 2025 · 15:54hs
Además, se solicita la colaboración a la ciudadanía, respetando fundamentalmente los horarios, con el objetivo de que los contenedores no alcancen su carga máxima en poco tiempo.
LEER MÁS: La Municipalidad de Paraná pide respetar los horarios para sacar los residuos en el centro
El diagrama de la Municipalidad de Paraná
- Miércoles 24: servicio normal.
- Jueves 25: recolección normal.
- Miércoles 31: servicio normal.
- Jueves 1: normal.