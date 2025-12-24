Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

Recolección de residuos: la Municipalidad de Paraná mantendrá horarios habituales en Navidad

La Municipalidad de Paraná informó que se garantizará la recolección de residuos durante la Navidad. Será en los horarios habituales según la zona.

24 de diciembre 2025 · 15:54hs
La Municipalidad de Paraná mantendrá horarios habituales en Navidad. 

La Municipalidad de Paraná mantendrá horarios habituales en Navidad. 

Desde la Municipalidad de Paraná se mantendrá el servicio normal de recolección de residuos durante la Navidad. Es así que desde la Secretaria de Servicios Públicos se avisó que los miércoles 24 y 31 de diciembre, la recolección se desarrollará normalmente, en sus horarios habituales. Lo mismo ocurrirá los jueves 25 de diciembre y 1 de enero.

Además, se solicita la colaboración a la ciudadanía, respetando fundamentalmente los horarios, con el objetivo de que los contenedores no alcancen su carga máxima en poco tiempo.

La Municipalidad de Paraná brindó detalles del paseo Viví 25 de Mayo.

La Municipalidad de Paraná brindó detalles del paseo "Viví 25 de Mayo"

La Municipalidad de Paraná refuerza las fumigaciones contra plagas y vectores.

La Municipalidad de Paraná refuerza las fumigaciones contra plagas y vectores

LEER MÁS: La Municipalidad de Paraná pide respetar los horarios para sacar los residuos en el centro

El diagrama de la Municipalidad de Paraná

- Miércoles 24: servicio normal.

- Jueves 25: recolección normal.

- Miércoles 31: servicio normal.

- Jueves 1: normal.

Municipalidad de Paraná recolección de residuos Navidad
Noticias relacionadas
Abrieron las inscripciones para la Colonia de Verano para Personas Mayores

Abrieron las inscripciones para la Colonia de Verano para Personas Mayores

la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio vinculado con la Seguridad Alimentaria.

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

La Fiesta Provincial de los Reyes Magos tendrá cuatro días de actividades en este 2025.

La Fiesta Provincial de los Reyes Magos regresa a Paraná

Dirigentes nacionales y provinciales saludaron por Navidad.

Dirigentes nacionales y provinciales saludaron por Navidad

Ver comentarios

Lo último

El papa León XIV pidió una Navidad pacífica al menos por 24 horas

El papa León XIV pidió una Navidad pacífica al menos por 24 horas

El Gobierno nacional elevó el límite de energía que las provincias con represas pueden canjear por regalías

El Gobierno nacional elevó el límite de energía que las provincias con represas pueden canjear por regalías

Los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026

Los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026

Ultimo Momento
El papa León XIV pidió una Navidad pacífica al menos por 24 horas

El papa León XIV pidió una Navidad pacífica al menos por 24 horas

El Gobierno nacional elevó el límite de energía que las provincias con represas pueden canjear por regalías

El Gobierno nacional elevó el límite de energía que las provincias con represas pueden canjear por regalías

Los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026

Los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026

Boca y la propuesta para un amistoso con Napoli en el estadio Diego Armando Maradona

Boca y la propuesta para un amistoso con Napoli en el estadio Diego Armando Maradona

Navidad y Año Nuevo: dos noches de música electrónica en las playas del Thompson

Navidad y Año Nuevo: dos noches de música electrónica en las playas del Thompson

Policiales
Abuso sexual: Jorge Luis Daichman no irá a la carcel, por el momento

Abuso sexual: Jorge Luis Daichman no irá a la carcel, por el momento

Allanamiento en Concordia que por poco termina en tragedia

Allanamiento en Concordia que por poco termina en tragedia

Autovía 14: Bomberos de Ceibas acuden a asistir en varios despistes

Autovía 14: Bomberos de Ceibas acuden a asistir en varios despistes

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Ovación
Boca y la propuesta para un amistoso con Napoli en el estadio Diego Armando Maradona

Boca y la propuesta para un amistoso con Napoli en el estadio Diego Armando Maradona

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

En Concordia premiaron a los deportistas

En Concordia premiaron a los deportistas

Los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026

Los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026

Paraná dijo presente en los Olimpia: Retamar y Biondi hicieron historia

Paraná dijo presente en los Olimpia: Retamar y Biondi hicieron historia

La provincia
Recolección de residuos: la Municipalidad de Paraná mantendrá horarios habituales en Navidad

Recolección de residuos: la Municipalidad de Paraná mantendrá horarios habituales en Navidad

La Fiesta Provincial de los Reyes Magos regresa a Paraná

La Fiesta Provincial de los Reyes Magos regresa a Paraná

Dirigentes nacionales y provinciales saludaron por Navidad

Dirigentes nacionales y provinciales saludaron por Navidad

Las fiestas provinciales de Entre Ríos en enero de 2026

Las fiestas provinciales de Entre Ríos en enero de 2026

Vecino de San Benito sorprendió a recolectores de basura con cajas navideñas

Vecino de San Benito sorprendió a recolectores de basura con cajas navideñas

Dejanos tu comentario