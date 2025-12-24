Recolección de residuos: la Municipalidad de Paraná mantendrá horarios habituales en Navidad

La Municipalidad de Paraná informó que se garantizará la recolección de residuos durante la Navidad. Será en los horarios habituales según la zona.

Desde la Municipalidad de Paraná se mantendrá el servicio normal de recolección de residuos durante la Navidad. Es así que desde la Secretaria de Servicios Públicos se avisó que los miércoles 24 y 31 de diciembre, la recolección se desarrollará normalmente, en sus horarios habituales. Lo mismo ocurrirá los jueves 25 de diciembre y 1 de enero.