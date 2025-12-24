Paraná dijo presente en los Olimpia: Retamar y Biondi hicieron historia

Carmelo Retamar consiguió su segunda estatuilla por su labor dentro de las bochas. Y Luciano Biondi se quedó con la distinción tras un gran año en el sóftbol .

Los paranaenses Carmelo Retamar y Luciano Biondi fueron protagonistas destacados en una nueva edición de los Premios Olimpia, al consagrarse ganadores en sus respectivas ternas y alzarse con el Olimpia del Plata, en una ceremonia realizada este lunes por la noche en la Usina del Arte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Olimpia de Oro, máxima distinción del deporte, quedó en manos del piloto Agustín Canapino.

Ambos atletas entrerrianos, jóvenes y con proyección internacional, ratificaron con este reconocimiento el gran presente del deporte de la provincia y dejaron en claro que Entre Ríos continúa siendo semillero de talento a nivel nacional e internacional.

Para Carmelo Retamar, referente de las bochas, este galardón significó su segundo Olimpia, producto de un año marcado por el esfuerzo y la superación de obstáculos.

En tanto, Luciano Biondi celebró su primer Olimpia gracias a una temporada sobresaliente en el sóftbol internacional, consolidándose como una de las grandes figuras argentinas de la disciplina. Se trata de dos jóvenes que siguen el legado de sus padres deportistas y que han llevado a la provincia de Entre Ríos a lo mas alto nuevamente. Y buscan seguir por la misma senda.

Tras recibir la distinción, Luciano Biondi dialogó con UNO y expresó sus sensaciones:

“Siempre tiene esa confianza de poder ganarlo por lo realizado en el año. Uno está confiado por el proceso que llevó en 2025, pero los otros integrantes de la terna también tuvieron muy buenos años. Así que era ir a la entrega y esperar a ver qué pasaba”.

El reconocimiento tuvo además un valor histórico y familiar muy especial. Biondi se convirtió en el primer jugador de sóftbol nacional en ganar un Olimpia siendo hijo de otro ganador, ya que su padre, Ricardo Biondi, obtuvo la estatuilla en 2002.

“Ganar mi primer Olimpia es lograr una meta muy grande que me propuse. Arranqué a jugar a nivel nacional a los 16 años, fui conociendo la historia de mi viejo y saber que él también lo ganó lo hace todavía más especial. Es algo muy lindo para mí y para mi familia”, destacó.

El paranaense confesó que el premio no era un objetivo en sí mismo: “La verdad no lo esperaba porque nunca jugamos para eso. Jugamos para divertirnos, para ganar torneos con la Selección, con el club o con el equipo de Estados Unidos. Me llegó de la nada y fue una emoción enorme. Pensé en todos los años jugando al sóftbol y en la historia de mi viejo”.

Luciano Biondi repasó los logros que marcaron su 2025:

“Arrancamos en junio la temporada con el equipo de Canadá, los Hill United Chiefs. En agosto fuimos campeones mundiales a nivel clubes en el ISC World Tournament, por segundo año consecutivo. En el medio jugamos el Mundial Mayor y quedamos sextos.

Después, en La Pampa, disputamos el Panamericano Sub 23, que lo ganamos, fui MVP y mejor bateador del torneo. Además, en Norteamérica integré el primer equipo ideal y también salí campeón”. Luciano Biondi sigue los pasos de su padre, que fue una gran jugador de la Selección Argentina Mayor.

Constancia y superación.Carmelo Retamar valoró especialmente el reconocimiento luego de un año exigente:

“La verdad que es muy lindo terminar el año así, que por momentos tuvo muchos obstáculos. Estoy muy contento y feliz de cerrarlo con este premio”.

El bochófilo explicó que la definición fue ajustada:

“Estaba muy peleado con Candela, que también tuvo un gran año, con medallas de bronce y varios podios a nivel nacional. Hasta el último momento estuve con tensión”.

Retamar recordó sus principales actuaciones internacionales:

“En 2023 fui campeón mundial en Argelia y este año traje tres medallas de bronce en el Mundial de Turquía”.

Pensando en lo que viene, el entrerriano señaló:

“A nivel selección ahora descanso, pero a nivel individual voy a seguir entrenando, porque generalmente en verano se hacen prácticas y voy a seguir dándole duro al deporte”.

En el plano local, Retamar destacó su presente en Ferro de Crespo: “Estoy jugando para el club Ferro y quiero agradecerle a mi familia, que siempre me apoya, a mi nuevo club y a toda la gente que me ayudó a lo largo del año para poder estar donde estoy hoy”.

Los Premios Olimpia representan el máximo reconocimiento al deporte argentino y constituyen mucho más que una distinción individual. Cada estatuilla simboliza años de esfuerzo, disciplina y sacrificio, tanto de los atletas como de sus entornos familiares, clubes y entrenadores