Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

El joven deportista de 17 años fue baleado mientras circulaba en moto por el centro de Rosario del Tala. El disparo en el cuello requirió atención médica.

23 de diciembre 2025 · 15:24hs
Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala.

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala.

Rosario del Tala quedó conmocionada por un grave hecho de violencia que tuvo como víctima a Felipe Rosales, reconocido ciclista y elegido Deportista del Año 2024. El joven, de 17 años, fue baleado el martes 16 mientras circulaba como acompañante en una motocicleta por calle Ramírez, entre España y Colón. El disparo impactó en su cuello y requirió atención médica.

Iván Rosales, padre del adolescente, recordó cómo se desarrolló la noche del ataque. Contó que Felipe había viajado a Maciá para ayudarlo con unos trabajos. Iván es empleado de Vialidad Provincial y, además de su labor en el organismo, realiza changas fuera del horario laboral.

Balean en el cuello a Felipe Rosales, Deportista del Año 2024

Felipe Rosales (1).jpeg

Al regresar a Rosario del Tala, cerca de la 1 de la madrugada, Felipe (quien reside en Córdoba y había vuelto a su ciudad natal para entregar el premio recibido el año pasado) salió a dar una vuelta en moto con un amigo, un año mayor que él.

Todo transcurría con normalidad hasta que, al llegar a la esquina céntrica de Ramírez y Colón, escucharon una explosión. "Felipe sintió el golpe de una piedra", relató su padre. Sin embargo, luego se determinó que se trató de un balín de aire comprimido. Al llegar a su casa, el joven apenas pudo decir: "Me falta el aire".

Iván lo trasladó de inmediato al hospital. "Las enfermeras y las doctoras le ponen oxígeno y placa. Y de inmediato deciden realizar una atención de alta complejidad", explicó. Posteriormente fue derivado a una clínica de Crespo, donde permaneció internado durante tres días.

Este martes, Felipe deberá regresar al centro médico para una revisión y para evaluar si podrá continuar practicando deportes. Durante este año, fue campeón de básquet con el club Maitenzo de Córdoba.

La familia radicó la denuncia esa misma noche y aportó pruebas a la fiscal Emilce Reynoso. "Tenemos sospecha de quién es la persona que le tiró. Entregué fotos impresas a la Fiscalía", aseguró Iván, quien sostuvo con firmeza: "Esto fue un intento de homicidio. La persona que tiró sabe tirar, por eso las pericias apuntan a alguien con conocimiento".

El padre también expresó lo difícil que resulta cruzarse con el presunto agresor en la calle. "Es muy fuerte poder cruzarlo y no hacer nada", dijo, y agregó: "No le deseo a nadie lo que nos tocó vivir".

El caso continúa bajo investigación. La comunidad de Rosario del Tala acompaña a Felipe, símbolo del deporte local, mientras se espera que la Justicia avance con medidas concretas. Por el momento, no se ordenaron detenciones.

Baleado Ciclista Rosario del Tala
