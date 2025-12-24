La Fiesta Provincial de los Reyes Magos regresa a Paraná

Paraná se prepara para recibir una nueva edición de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos, una de las celebraciones más tradicionales y convocantes

Paraná se prepara para recibir una nueva edición de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos , una de las celebraciones más tradicionales y convocantes de Entre Ríos. La 62ª edición se realizará el sábado 10 y domingo 11 de enero de 2026, con entrada libre y gratuita, y una amplia propuesta pensada especialmente para las infancias.

Conocida como “La Gran Fiesta de los Chicos” , la celebración es organizada por un grupo de voluntarios de la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro , ubicada en la zona sur de la capital entrerriana. Se trata de la fiesta de Reyes Magos más antigua de la provincia y la única de carácter provincial, con un fuerte espíritu comunitario y solidario que se sostiene desde sus inicios. En la última edición, el evento superó las 25 mil personas a lo largo de sus jornadas.

Las actividades centrales se desarrollarán en el camping del barrio, ubicado en avenida de las Américas 5500, donde habrá espectáculos artísticos, propuestas recreativas para niños, parque infantil, cantinas populares y un operativo sanitario y de seguridad durante todo el festival.

Además del encuentro principal, la celebración contará con una agenda previa. El martes 6 de enero, a las 10, los Reyes Magos visitarán a los niños internados en el Hospital San Roque, y desde las 17 se realizará la tradicional caravana, que partirá desde la rotonda del barrio Bajada Grande y recorrerá distintos barrios de Paraná durante aproximadamente cuatro horas.

El festival central comenzará el sábado 10 de enero, desde las 20, con el inicio de los espectáculos artísticos. El domingo 11, desde las 19.30, se llevará a cabo la caravana de los Reyes Magos, que partirá desde avenida de las Américas y Jorge Newbery, seguida por el Pesebre Viviente y la continuidad de la programación artística.

Entre los artistas convocados para ambas jornadas se encuentran Payaso Almíbar, Hugo Velázquez y su Conjunto, Cristina Godoy, Los Hermanos Corradini, MS Dance, Vení a Bailar con Sandra, Los Nuevos Herederos del Chamamé, Javier Peralta, Lo que Salga e Inesperados, entre otros.

La fiesta contará con un sector con 600 sillas de uso gratuito, parque infantil con peloteros, cantinas con precios accesibles (solo efectivo) y estacionamiento a cargo del grupo Scout, con valores de $5.000 para autos y $2.000 para motos. También se ofrecerá un bono contribución voluntario de $5.000, que incluirá el sorteo diario de una freidora de aire.

Desde la organización señalaron que el evento tiene un costo superior a los 30 millones de pesos, y que el rédito económico que se obtenga será destinado a continuar las obras de la futura Casa Parroquial y el Merendero de la capilla. En ese marco, se invita a la comunidad, empresas e instituciones a colaborar para sostener la continuidad y calidad de la celebración.

La Fiesta Provincial de los Reyes Magos vuelve así a reafirmarse como un espacio de encuentro, tradición y solidaridad, con el objetivo de mantener vivo un lema que atraviesa toda su historia: “Hacer feliz a un niño no puede ser comparado con nada en el mundo”.

Para más información, se puede contactar al (0343) 15-5431800 o visitar el sitio web www.fiestareyesmagosparana.blogspot.com.