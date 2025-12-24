Uno Entre Rios | Policiales | Autovía 14

Autovía 14: Bomberos de Ceibas acuden a asistir en varios despistes

24 de diciembre 2025 · 09:35hs
Los Bomberos Voluntarios de Ceibas acudieron a asistir a las víctimas de varios desistes e la Autovía 14. Alrededor de las 2.44 del martes se registró un siniestro vial en el kilómetro 10 de la Autovía Nacional Nº 14, en el sentido de circulación de Buenos Aires - Entre Ríos.

El incidente fue protagonizado por una familia que había iniciado su viaje desde la ciudad bonaerense de Arrecifes con destino a la provincia de Corrientes. Por causas que se peritan un Peugeot Partner, conducido por un joven de 25 años, perdió el control del utilitario. El vehículo terminó despistando y deteniendo su marcha en la zona del cantero central de la autovía. A bordo viajaban, además del conductor, otros dos adultos y dos menores de edad.

A pesar de la magnitud del despiste, todos los ocupantes lograron salir por sus propios medios y el personal sanitario confirmó que no sufrieron lesiones.

Al lugar acudió de inmediato una dotación de los Bomberos Voluntarios de Ceibas que circulaba por la zona y colaboró con las tareas de extracción del vehículo. Se realizó un balizamiento preventivo y un corte parcial de la calzada mientras se retiraba la camioneta del cantero.

El segundo despiste ocurrió en el kilómetro 15 de la autovía cuando una mujer oriunda de Haedo perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra la defensa del cantero central. El accidente ocurrió poco antes de las 9 del martes. En esta oportunidad, el vehículo involucrado fue un Toyota Etios, conducido por una mujer de 57 años quien se dirigía desde Buenos Aires hacia Pueblo Belgrano, en el departamento Gualeguaychú.

Por causas que se tratan de establecer, perdió el control del rodado e impactó violentamente contra el guardarraíl del cantero central. A pesar de los daños materiales en el vehículo y la infraestructura vial, la mujer resultó ilesa. Al lugar acudió una dotación de los Bomberos Voluntarios de Ceibas quienes trabajaron de manera articulada con el personal de la Policía Caminera de Gualeguaychú y una cuadrilla de Vialidad Nacional para retirar el automóvil de la calzada con una grúa privada.

