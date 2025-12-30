En AFA encontraron en los allanamientos un contrato con una empresa vinculada a Faroni

Se quedaba con una comisión del 30%. El documento fue hallado en la sede de AFA y otorgaría exclusividad para manejar cobros y pagos en el exterior.

urante allanamientos realizados este martes en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los investigadores hallaron un contrato que vinculaba a la entidad con una empresa ligada al empresario teatral Javier Faroni, a la que se le habría otorgado la exclusividad para gestionar los cobros y pagos en el exterior a cambio de una comisión del 30%. El documento fue secuestrado en el edificio de la calle Viamonte y quedó incorporado como prueba central en una investigación judicial por presuntas maniobras financieras irregulares.

El hallazgo se produjo en el marco de una serie de procedimientos ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella , a pedido de la Fiscalía Federal Nº 2 de esa jurisdicción, a cargo de Cecilia Incardona , con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Además de la sede de la Asociación del Fútbol Argentino en Viamonte 1366, los operativos incluyeron el predio de entrenamiento que la entidad posee en Ezeiza y el domicilio particular de Javier Faroni, ubicado en el barrio Yacht de Nordelta.

Según fuentes judiciales, el contrato secuestrado establece que la firma TourProdEnter LLC fue designada como agente exclusivo para canalizar ingresos y egresos de la AFA fuera del país. La documentación será ahora analizada para determinar su alcance, vigencia y el circuito financiero asociado, en un contexto marcado por el volumen de fondos involucrados y por las restricciones cambiarias vigentes durante el período bajo análisis.

En paralelo a los allanamientos, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni, de su esposa Erica Gillette y de otras personas y sociedades vinculadas a TourProdEnter LLC. La medida, adoptada tras un dictamen de ampliación del objeto de la investigación presentado por la fiscalía y la PROCELAC, habilita el acceso judicial a información financiera tanto en la Argentina como en el exterior, en particular a registros bancarios de Estados Unidos.

La causa se inscribe en una investigación más amplia por presunto lavado de activos que tiene como uno de sus ejes la operatoria de la financiera Sur Finanzas PSP S.A. y sus vínculos con el fútbol profesional. Con la ampliación dispuesta, el expediente pasó a abarcar también a Faroni, a su esposa y a otras personas que, según el dictamen fiscal, figurarían como administradores, managers o beneficiarios formales de las sociedades investigadas pese a presentar “perfiles económicos incompatibles” con los montos administrados. Para los investigadores, ese esquema podría responder a mecanismos de interposición de prestanombres, extremo que aún debe ser corroborado.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Sur Finanzas y sociedades de su grupo económico habrían concentrado simultáneamente funciones de patrocinio, financiamiento y administración de pagos de distintos clubes, generando una estructura de difícil trazabilidad. En ese entramado, la AFA habría cumplido un rol funcional como deudor cedido en cesiones de derechos de cobro -especialmente vinculados a derechos de televisación- que permitieron que fondos institucionales legítimos fueran depositados directamente en cuentas de la estructura financiera bajo investigación.

Una de las líneas más sensibles del expediente apunta al presunto desvío de fondos hacia el exterior. El dictamen incorporó información que da cuenta de transferencias canalizadas a través de TourProdEnter LLC hacia cuentas radicadas en Estados Unidos y su posterior dispersión a sociedades constituidas en el estado de Florida. El objetivo es reconstruir la ruta del dinero y determinar quiénes habrían sido los beneficiarios finales de esas operaciones.

En ese contexto, el juez Armella ordenó requerir información a entidades bancarias estadounidenses y dispuso el secuestro de contratos, documentación contable y dispositivos electrónicos durante los allanamientos, con el fin de profundizar el análisis de la operatoria comercial entre la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, y la firma vinculada a Faroni.

La investigación tuvo además un episodio relevante en las últimas horas, cuando Faroni fue interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery al intentar abordar un vuelo con destino a Uruguay. El empresario había regresado a la Argentina ese mismo día, pero ya pesaba sobre él una restricción de salida del país dispuesta por el magistrado, por lo que se le impidió abandonar el territorio nacional.

Tras conocerse los procedimientos, la AFA defendió la legalidad del vínculo contractual con TourProdEnter LLC y sostuvo en un comunicado que el acuerdo fue analizado previamente por tribunales argentinos y estadounidenses sin observaciones. Mientras tanto, la Justicia continúa analizando el contrato hallado en Viamonte y el circuito financiero asociado, en un expediente que podría tener derivaciones de alcance internacional.