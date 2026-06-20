Valentín Aguirre pulverizó los relojes en Rafaela

El arrecifeño Valentín Aguirre se llevó la pole en el TC. Nicolás Bonelli se destacó con un 9° lugar y Mariano Werner complicado en la 37° posición.

El piloto de Arrecifes fue la referencia en el sábado de TC ante un gran marco de espectadores.

Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) ganó la clasificación de la 7ª fecha del Turismo Carretera que se disputó este sábado en el Autódromo Ciudad de Rafaela, en el marco de la “Carrera de los Millones”. Cabe destacar que el ganador de la final se llevará la suma de 15 millones de pesos.

El piloto del Pradecon Racing selló un tiempo de 1’25”673/1000 y estableció un nuevo récord de vuelta para el trazado. Superó a Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), por 154/1000 y a Jonatan Castellano (Dodge Challenger), que cerraron el top3 en la tanda cronometrada.

El piloto de Arrecifes se llevó su quinta pole position en la categoría con el récord del circuito incluido. Superó por 436/1000 la marca que había establecido Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) en 2024. Vale recordar que esta es la primera fecha en Rafaela con un parque automotor completo de nueva generación, ya que se ausentó del calendario en 2025.

La última vez que Aguirre se había impuesto en una tanda cronometrada había sido el 25 de mayo de 2019 con Dodge en este mismo escenario. El Torpedo de Arrecifes también extendió el dominio de la marca del moño dorado en esta estadística, alcanzando un total de 17 pole position.

La palabra de Valentín Aguirre

“La estaba esperando, hacía mucho que no lograba la pole… A los pilotos a veces lo que más nos gusta es lograr la pole porque sos el más rápido del fin de semana. Es algo que te hace pensar, porque cuando arranqué en el TC las poles se daban a cada rato…”, expresó Aguirre en Campeones.

Luego, el arrecifeño destacó el trabajo del Pradecon Racing con el Chevrolet Camaro que había utilizado en 2024 y 2025 en el Canning Motorsports. “El auto funcionó muy bien durante todo el día, desde el primer entrenamiento. Intenté una buena vuelta detrás de Christian (Ledesma) pero los neumáticos no habían tomado la temperatura ideal, algo que sí se dio en el segundo intento, donde además agarré una succión en el curvón sur”, agregó.

Dispar tarea de los entrerrianos

Gran tarea obtuvo el uruguayense Nicolás Bonelli con el Mustang que se posicionó en el 9° lugar a 446/1000 del poleman. Pese a los problemas de motor en el primer entrenamiento de la mañana, el piloto de Ford revirtió la jornada y se metió en los puestos de punta. La contracara fue el paranaense Mariano Werner, que en una difícil tanda se ubicó 37°. Con el Mustang el entrerriano buscará dar vuelta la página y venirse desde el fondo del lote.

La actividad del Turismo Carretera en Rafaela se reanudará este sábado, con la realización de las series, previstas para las 11, 11.25 y 11.50, sobre un recorrido total de 6 vueltas, de las cuales las últimas cinco son cronometradas. En tanto que la carrera final a 25 vueltas se largará a las 13.55.