El Turismo Carretera abre la temporada en Viedma

Luego de una intensa pretemporada en Europa, donde realizó ejercicios competitivos con un equipo especializado y probando monoplazas de avanzada, Urcera arranca la defensa del 1 con la misma estructura y sin el peso en su mochila de haberse consagrado campeón de TC.

El paranaense Mariano Werner tendrá un año crucial en esta temporada porque además de meterse en la pelea directa en el TC, tendrá su experiencia internacional. El bicampeón de TC correrá en la Trans Am Series que disputará su campeonato en Estados Unidos y gracias a las gestiones de los hermanos Occhionero, Mariano irá en busca de conocer un nuevo automovilismo. Además, tendrá que verse las caras para afrontar en las TC Pick Up y en el Turismo Nacional, estas dos últimas con el equipo Dole.

Una de las grandes ausencias que tendrá el TC será la de Agustín Canapino. El arrecifeño confirmó el mes pasado su llegada a la serie Indycar y de esta manera se despide momentáneamente del automovilismo argentino. Junto al equipo Juncos incursionará en la categoría de monopostos más importante de América. Será un vacío muy grande en el TC porque Canapino era el referente de Chevrolet y ahora la incógnita será quién ocupará esa vacante. Por ahora sin piloto que lo sustituya.

En materia de trazados por el momento Entre Ríos solo tiene asignada la fecha en Concepción del Uruguay, ya que mucho tiene que ver la presencia del principal sponsor de la ACTC que lo es RUS. Paraná y Concordia son una incógnita por el momento. El año pasado ya fue muy negociada la llegada del TC a estas dos plazas y se anunciaba que sería difícil que este año estén nuevamente.

Dependerá mucho de la faz económica y quizás el año electoral por el cual transitará la provincia, pueda ser una posibilidad que se le abra a los dos escenarios entrerrianos. Las negociaciones están y habrá que esperar cuáles son los anuncios. También es cierto que son muchas las plazas nuevas que están pidiendo por la llegada del TC y eso va en detrimento de las posibilidades que el TC estén en Paraná y Concordia.

Para este fin de semana la ACTC dispuso de pruebas comunitarias para este viernes, ya que la reglamentación más importante que tiene la categoría en este 2023 es la implementación de la tuerca central en las llantas.

En la misiva, el ente fiscalizador “autoriza para la primer competencia de Turismo Carretera a disputarse en el Autódromo Ciudad de Viedma, a realizar 2 tandas de pruebas el día viernes 10 de febrero del corriente año a los efectos de verificar el funcionamiento del sistema nuevo de masas y llantas con tuerca central”.

En tanto, también se dio a conocer cómo se implementarán estas pruebas libres. “Dichas tandas tendrán una duración de 20 minutos dividida en grupos A, B y C. No se podrán utilizar gomas nuevas. Se deberán usar gomas usadas las cuales no se podrán resellar para ser utilizadas los días sábado y domingo. La utilización del motor es opcional (prueba o carrera) y en caso de rotura no sufrirá recargo”, puntualiza.

Las dos pruebas comunitarias ya tienen horario definido. La primera será de 11 a 12.10 y la segunda tendrá lugar de 13.40 a 14.50. El sábado comenzará la actividad oficial con tres entrenamientos, mientras que la clasificación será desde las 16.10. Las tres series del domingo se correrán a las 9.40, 10.05 y 10.30, respectivamente. En tanto que la carrera final se iniciará a las 13.30 a 25 vueltas.

La mesa está servida y todo está dado para que sea una gran temporada de la categoría más popular del país que tendrá en este año la presencia de cuatro pilotos entrerrianos. Mariano Werner con Ford, Nicolás Bonelli con Ford, Ayrton Londero con Torino y la llegada ahora de Juan Garbelino de Victoria con una Dodge.

INSCRIPTOS

Se conoció oficialmente la nómina de inscriptos para la primera fecha del Turismo Carretera, con 55 apellidos para acelerar en Viedma. Sin embargo serían 54, ante la casi segura baja de Gabriel Ponce de León por razones presupuestarias, algo que se definirá en el transcurso del día.

En esta extensa lista se destaca el ingreso de 9 pilotos provenientes del TC Pista, como así también la relevante ausencia de Agustín Canapino y el impasse que realizará Juan Pablo Gianini.

El número se acerca a lo que sucedió hace 11 años. Hay que remontarse a la 14ª fecha del campeonato 2011 en La Plata para encontrar casi la misma cantidad de autos en una carrera de TC. Desde aquella competencia en el circuito platense a la que se disputará este domingo en el trazado patagónico, pasaron casi 170 carreras y solo una vez la Máxima pudo superar el medio centenar de autos durante un fin de semana. Fue el 24 de marzo del 2013 en Junín con un total de 51.

En 2022 hubo un pico máximo de 50 pilotos en las primeras cuatro competencias del año (Viedma, Neuquén, Concepción y La Pampa) y el promedio general en las 15 competencias disputadas fue de 47,2 autos por fecha. Por supuesto que esta cifra de 55 autos es la de mayor convocatoria en las nueve competencias dentro del autódromo de Viedma. El récord en el trazado patagónico se registró el año pasado con 50 máquinas.

CAMBIOS

Serán varios los pilotos que harán su cambio de marca para esta temporada. Muchos se volverán a subir a una marca con la que estuvieron compitiendo en anteriores oportunidades, mientras que otros harán su estreno.

Quizás el nombre del piloto que mayor ruido hacia fines de la temporada fue la de Leonel Pernía. El de Tandil dejó el equipo Las Toscas Racing, donde manejaba un Torino, para pasar a conducir un Ford de la estructura del Gurí Martínez.

Norberto Fontana, el ex F1 no continuará con el equipo propio y se incorporó a Rus Med. El arrecifeño también dejó la marca Chevrolet y correrá con un Torino.

Emiliano Spataro quien formaba parte del Team de Walter Alifraco encarará un nuevo proyecto para este 2023. El de Lanús no seguirá con Torino y armó un equipo propio. Lo hará con el Ford que corrió hasta la temporada pasada Nicolás Bonelli.

Kevin Candela quien fue campeón del TC Pista en la temporada 2021 fue autorizado a correr con Ford en el 2022 pero este año lo hará con Torino. En tanto que Germán Todino continuará en el Maquin Parts pero representará a otra marca. Se bajó del Torino para pasar a la Dodge que tiene la estructura de Venado Tuerto.

BAJAS

El Turismo Carretera se alista para comenzar un nuevo campeonato, el fin de semana del 12 de febrero en Viedma. Una temporada particular, llena de variantes, técnicas y deportivas. En el primer punto sobresale la implementación de la Tuerca Central, además de las modificaciones reglamentarias en cuánto a peso y aerodinámicas.

En lo que hace a nombres, la gran ausencia estará con Agustín Canapino, cuatro veces campeón con 212 carreras en Turismo Carretera. El referente en la actualidad para Chevrolet se radicó en Estados Unidos para competir en IndyCar junto al Juncos Hollinger Racing.

Ford también tendrá una baja importante, la de Juan Pablo Gianini, piloto que ha representado a la marca desde el año 2002 con 314 competencias en el TC. Por razones laborales el saltense decidió no empezar el año, aunque no descarta volver una vez arrancado el campeonato, siempre con el Ford alistado por su equipo, ahora con la motorización de Aldo Fasano, tras la desvinculación de Marcelo Esteban.

Otro piloto que se bajó a último momento es Gabriel Ponce de León con el UR Racing. Motivos económicos hacen que el representante de Junín no comience el año con el Ford en Viedma y ya trabaja para la próxima del calendario, que será en Centenario el 5 de marzo.

Desde 2011 que ‘Ponce’ no se perdía una fecha de TC. En aquella ocasión fue Posadas, luego de ser suspendido ese mismo año junto al equipo de Hugo Cuervo tras la competencia desarrollada en Buenos Aires.

Se trata de un referente de la marca Ford, con la que corre en Turismo Carretera desde el año 2002. Tiene disputadas 318 competencias dentro del TC, habiendo ganado 26 series, 8 finales y obteniendo 9 pole positions.

En relación a 2022 tampoco serán de la partida otros pilotos, como Emanuel Moriatis (tal vez dispute alguna carrera en el año), Diego de Carlo (posiblemente vuelva a partir de la segunda fecha), Federico Iribarne (se sumará más adelante), Martín Ponte, Mathías Nolesi, Pablo Costanzo y Juan Martín Bruno (todos anunciaron el retiro), Federico Iribarne, Guillermo Ortelli y Camilo Echevarría, aunque los dos últimos habían regresado solamente por una competencia.

Por otra parte habrá nueve ascendidos del TC Pista, empezando por Otto Fritzler, campeón 2022. Junto a él también suben Santiago Álvarez (subcampeón TC Pista 2022), Marcos Quijada (campeón TC Mouras 2021), Gustavo Micheloud, Cristian Di Scala, Juan Garbelino, Martín Vázquez, Humberto Krujoski y Elio Craparo.

TC PISTA

El TC Pista, al igual que el Turismo Carretera, arrancará el 2023 con un distinguido parque de autos y pilotos. Serán 40 los que se presentarán en Viedma, destacándose la presencia de 11 ascendidos del TC Mouras (Rudi Bundziak, Alfonso Domenech, Jerónimo Teti, Tomás Brezzo, Juan Ignacio Maceira, Franco Deambrosi, Nicolás Moscardini, Thomas Micheloud, Tomás Abdala, Sebastián Reynoso de Gualeguaychú y Gaspar Chansard).

Justamente, Reynoso estará en el equipo de Catalán Magni con el número 123. Jeremías Olmedo llevará el número 3, el de más baja numeración, siempre dentro del equipo de Emanuel Moriatis. Por el lado de Chevrolet, Matías Canapino se sumó al Rus Med Team, donde Lucas Alonso será su motorista.

El que vuelve a la categoría luego de 13 años es Agustín Herrera, al volante de un Ford en el equipo de Savino. El de Olavarría pasó por el TC Pista en la temporada 2011, donde un sexto puesto en Paraná fue el mejor resultado de aquel año.

Además de Olmedo y Canapino, la categoría seguirá contando con otros referentes como Chapur, Diego Azar, el uruguayense Agustín De Brabandere, Lautaro de la Iglesia, Tobías Matínez, Ian Reutemann, Franco de Benedictis y el paranaense Agustín Martínez, entre otros.