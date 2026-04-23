Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Concordia: detienen a mujer por supuesto intento de compra de menores

Realizaron allanamientos por causa vinculada a la sustracción de menores y venta de drogas en Concordia.

23 de abril 2026 · 10:25hs
Realizaron allanamientos por causa vinculada a la sustracción de menores y venta de drogas en Concordia.

Realizaron allanamientos por causa vinculada a la sustracción de menores y venta de drogas en Concordia.

Producto de allanamientos a últimas horas del miércoles, la Policía de Concordia detuvo a una mujer. Se trata de una causa vinculada a la sustracción de menores y venta de drogas.

El procedimiento se realizó en el barrio José Hernández, en domicilios vinculados a la familia Bonazola, en el marco de una investigación llevada adelante por la Jefatura Departamental Concordia, en conjunto con la fiscal interviniente, doctora Daniela Montangie.

Accidente en Ruta 015: un Fiat Palio volcó y tres personas resultaron heridas.

Accidente en Ruta 015: un auto volcó y tres personas resultaron heridas

Una situación crítica vive la empresa con el pago de los salarios a empleados.

Por la crisis empresa de transporte de Concordia redujo la cantidad de unidades

LEER MÁS: Más de 20 plantas de marihuana secuestradas en Concordia

La investigación se inició a partir de la presunta tentativa de venta de menores de edad. Gracias a la rápida intervención policial, los menores fueron localizados de inmediato y restituidos, quedando bajo la custodia de su abuela materna. Asimismo, se estableció que los padres de los menores de edad, de 1 y 4 años, viven en un contexto de vulnerabilidad social.

Drogas menores Concordia Mujer

A partir del avance investigativo, se logró identificar a las personas involucradas en el hecho, incluyendo a una mujer sindicada como posible compradora. Dicha persona tiene una pena previa por venta de droga, y se encuentra además próxima a afrontar un nuevo juicio por otra causa por venta de droga.

Según la hipótesis de la Fiscalía, la mujer intentó obtener la tenencia de menores de edad con el objetivo de evitar el cumplimiento efectivo de una pena de prisión en una unidad carcelaria.

LEER MÁS: Muerte de Kathaleya: un jurado popular declaró culpables a los padres

En el procedimiento realizado en su domicilio, se procedió al secuestro de veinte (20) envoltorios de cocaína, una piedra de cocaína y sustancia estupefaciente fraccionada y lista para su comercialización. Finalmente, la mujer fue detenida por disposición de la fiscal interviniente.

Concordia Mujer Menores Drogas
Noticias relacionadas
Concordia: hacía maniobras peligrosas y tenía 2,28 de alcohol en sangre.

Concordia: hacía maniobras peligrosas y tenía 2,28 de alcohol en sangre

Las plantas de marihuana las poseía un hombre de 43 años en su vivienda.

Más de 20 plantas de marihuana secuestradas en Concordia

El lago Salto Grande vuelve a latir con los 21K

El lago Salto Grande vuelve a latir con los 21K

Un hombre de 81 años fue asesinado en los studs de Camba Paso, en Cocordia. Detienen a un ex policía como principal sospechoso

Concordia: Asesinaron a un hombre de 81 años y detienen a expolicía

Ver comentarios

Lo último

Arrebataron y arrastraron a una joven en Gualeguay

Arrebataron y arrastraron a una joven en Gualeguay

Concordia: detienen a mujer por supuesto intento de compra de menores

Concordia: detienen a mujer por supuesto intento de compra de menores

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná rescató un buen punto en Santa Fe

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná rescató un buen punto en Santa Fe

Ultimo Momento
Arrebataron y arrastraron a una joven en Gualeguay

Arrebataron y arrastraron a una joven en Gualeguay

Concordia: detienen a mujer por supuesto intento de compra de menores

Concordia: detienen a mujer por supuesto intento de compra de menores

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná rescató un buen punto en Santa Fe

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná rescató un buen punto en Santa Fe

Intersindical marcha en defensa del Sistema Previsional

Intersindical marcha en defensa del Sistema Previsional

El Gobierno designó a Fernando Iglesias como embajador en Luxemburgo

El Gobierno designó a Fernando Iglesias como embajador en Luxemburgo

Policiales
Arrebataron y arrastraron a una joven en Gualeguay

Arrebataron y arrastraron a una joven en Gualeguay

Concordia: detienen a mujer por supuesto intento de compra de menores

Concordia: detienen a mujer por supuesto intento de compra de menores

Accidente en Ruta 015: un auto volcó y tres personas resultaron heridas

Accidente en Ruta 015: un auto volcó y tres personas resultaron heridas

Muerte de Kathaleya: un jurado popular declaró culpables a los padres

Muerte de Kathaleya: un jurado popular declaró culpables a los padres

Muerte en el motel: imputan por homicidio a la mujer

Muerte en el motel: imputan por homicidio a la mujer

Ovación
Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná rescató un buen punto en Santa Fe

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná rescató un buen punto en Santa Fe

Rowing apuesta al básquet 3x3 femenino en Paraná

Rowing apuesta al básquet 3x3 femenino en Paraná

Boca Juniors le ganó a River Plate por el Superclásico de Reserva

Boca Juniors le ganó a River Plate por el Superclásico de Reserva

Gimnasia pisó fuerte y goleó a Acassuso

Gimnasia pisó fuerte y goleó a Acassuso

Mostaza Merlo apuntó contra Kendry Páez

Mostaza Merlo apuntó contra Kendry Páez

La provincia
Intersindical marcha en defensa del Sistema Previsional

Intersindical marcha en defensa del Sistema Previsional

Tras los reclamos, sellaron la continuidad de todas las carreras de Educación Superior

Tras los reclamos, sellaron la continuidad de todas las carreras de Educación Superior

Día Mundial del Libro: el lugar de la lectura en la vida cotidiana

Día Mundial del Libro: el lugar de la lectura en la vida cotidiana

Osucma: una red de contención que nace para acompañar a mujeres con cáncer de mama

Osucma: una red de contención que nace para acompañar a mujeres con cáncer de mama

Autos eléctricos: Enersa y el Gobierno de Entre Ríos amplían la red de cargadores

Autos eléctricos: Enersa y el Gobierno de Entre Ríos amplían la red de cargadores

Dejanos tu comentario