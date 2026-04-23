Concordia: detienen a mujer por supuesto intento de compra de menores

Realizaron allanamientos por causa vinculada a la sustracción de menores y venta de drogas en Concordia.

Realizaron allanamientos por causa vinculada a la sustracción de menores y venta de drogas en Concordia.

Producto de allanamientos a últimas horas del miércoles, la Policía de Concordia detuvo a una mujer. Se trata de una causa vinculada a la sustracción de menores y venta de drogas.

El procedimiento se realizó en el barrio José Hernández, en domicilios vinculados a la familia Bonazola, en el marco de una investigación llevada adelante por la Jefatura Departamental Concordia, en conjunto con la fiscal interviniente, doctora Daniela Montangie.

La investigación se inició a partir de la presunta tentativa de venta de menores de edad. Gracias a la rápida intervención policial, los menores fueron localizados de inmediato y restituidos, quedando bajo la custodia de su abuela materna. Asimismo, se estableció que los padres de los menores de edad, de 1 y 4 años, viven en un contexto de vulnerabilidad social.

Drogas menores Concordia Mujer

A partir del avance investigativo, se logró identificar a las personas involucradas en el hecho, incluyendo a una mujer sindicada como posible compradora. Dicha persona tiene una pena previa por venta de droga, y se encuentra además próxima a afrontar un nuevo juicio por otra causa por venta de droga.

Según la hipótesis de la Fiscalía, la mujer intentó obtener la tenencia de menores de edad con el objetivo de evitar el cumplimiento efectivo de una pena de prisión en una unidad carcelaria.

En el procedimiento realizado en su domicilio, se procedió al secuestro de veinte (20) envoltorios de cocaína, una piedra de cocaína y sustancia estupefaciente fraccionada y lista para su comercialización. Finalmente, la mujer fue detenida por disposición de la fiscal interviniente.