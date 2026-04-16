Nicolás Bonelli con la ilusión de correr ante su gente

l Turismo Carretera llega a Concepción del Uruguay este fin de semana y uno de los pilotos que buscará tener un buen funcionamiento será el local Nicolás Bonelli. El piloto del Mustang vive una previa especial de cara a la cuarta fecha del año.

Es que el paso de los días lo deposita en una carrera especial como cada vez que ocurre que el TC llega a la Histórica. Además, buscará acomodar un inicio de torneo que mostró buenos resultados parciales, pero no pudo redondear una buena carrera final.

La palabra de Nicolás Bonelli

“Correr de local es algo muy lindo, se disfruta mucho, se siente el apoyo de toda la gente de la ciudad y de la zona. Uno ya quiere estar en el autódromo disfrutando del fin de semana. Nosotros preparándonos con el equipo, con el motor, con todo acá con Pope y sin dudas disfrutarlo con la familia, con todos los sponsors que seguramente van a estar con nosotros y ojalá con un lindo resultado”, expresó a Ovación.

Además, el fin de semana se iniciará hoy mismo para Nicolás porque este mediodía recorrerá las calles de Paysandú a modo de promocionar la carrera y lo mismo efectuarán mañana por las calles de Concepción. “Es algo que ha implementado la categoría que se ve con muy buenos ojos. La gente que por ahí no puede ir al autódromo lo puede ver en la calle. Vamos a estar mañana –por hoy– en Paysandú y el viernes acá en Concepción del Uruguay junto a toda la Comisión Autódromo, la intendencia, toda la gente de la categoría presentando la carrera y bueno, después una vueltita por las calles, un TC haciendo ruido por Concepción”, comentó.

En cuanto al inicio de la temporada deportiva, Bonelli destacó que buscará tener su mejor cierre en un circuito que conoce a la perfección. “El auto viene funcionando medianamente lógico, veo que perdimos un poco respecto a cómo veníamos el año pasado, los cambios reglamentarios por ahí nos han jugado en contra y no puedo realizar pruebas, nos está costando un poquito. Por ahí el resultado de las finales tuvimos algunas complicaciones, como un toque en Viedma, una pinchadura de neumático en El Calafate que no nos han dejado sumar, pero creo que el auto está para poder meterse en cualquier momento dentro de los 10 en una clasificación que no es nada fácil hoy en el TC y empezar a poder sumar puntos para enderezar el año”, manifestó.

La competitividad del TC lo demuestra en cada fecha y es cada vez más importante tener un buen sábado de clasificación para apuntar a meterse en los puestos de delante de cara a la final. “La clasificación es fundamental, cada día que pasa más, hoy con prácticamente 60 autos no se le puede errar en nada. Está todo muy parejo y una décima te hace perder entre 5 y 10 puestos, entonces, tiene que estar todo muy finito a la hora de clasificar el día sábado para tener un buen resultado el domingo, cosa que por ahí eso es lo que nos está costando un poco. Creo que a partir de esta fecha en Concepción puede ser un quiebre para nosotros y todo lo que hemos trabajado para poder lucirlo en clasificación”, expresó.

El TC en Concepción contará con 57 autos y una de las críticas que se le hizo a la categoría es que muchas veces con tantos autos se generan incidentes que opacan al espectáculo. Respecto a esto, Bonelli indicó: “Es sabido que la cantidad de autos por ahí complica un poco lo que son las finales. Igualmente, los accidentes no han sido en el puesto 50, si no han sido en el puesto tres o cuatro, como vimos el toque en la última fecha de Canapino o en el puesto 19 o 20 cuando se armó ese revuelo que quedaron tantos autos. No veo que sea por la cantidad de autos, sino un poco desorganizada el tema de la largada. Al haber muchos autos cuando hay un accidente hay que tener cuidado porque después son muchos autos los que tienen que pasar por ese lugar. Creo que eso se va a ir calmando con el correr de la carrera. No veo que por ser muchos autos sea un inconveniente siendo que los accidentes no están en el fondo del pelotón”.

El piloto que transita su 14° temporada dentro del TC indicó qué Mustang se muestra como referencia. "Está muy pareja la categoría, si hoy tengo que decir un Mustang que está fuerte sería el de Johnnito De Benedictis, que no ha tenido grandes resultados en finales, pero en clasificación siempre ha estado ahí adelante. Es el referente hoy de la marca y hay que medirse con eso”, apuntó.

A su vez, uno de los temas que ha estado en la discusión en estas últimas semanas ha sido este problema que se dio en las dos últimas fechas respecto a la tuerca central de los autos y las consecuencias que puede llegar a tener el desprendimiento de una cubierta a gran velocidad. Cabe destacar que a Rodrigo Lugón finalmente le quitaron la pena, que en un principio iba a ser de dos años de suspensión de su equipo, como una multa millonaria.

"Es algo que no queremos las sanciones, pero obviamente la categoría y los pilotos también estamos preocupados con lo que pasa con los neumáticos. Hay que trabajar en conjunto para tratar de que eso no vuelva a suceder y en eso está la categoría”, admitió.

Por último, Bonelli invitó a que la gente disfrute de una nueva visita el TC en Concepción como desde 2014 se transformó en un clásico de todos los años. "El clima va a acompañar y venimos de tres carreras en el sur, entonces la gente está con ganas de mirar al Turismo Carretera, eso va a ayudar y ojalá que esté colmado el autódromo y que sea un gran espectáculo para todo el público”, finalizó.