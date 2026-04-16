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El sonido del TC se escuchó en la otra orilla

El sonido de los motores multiválvulas estuvieron este jueves en Paysandú, donde se promocionó la carrera de Concepción del Uruguay.

16 de abril 2026 · 18:28hs
Los autos de TC estuvieron exhibidos en la plaza principal de la localidad de Paysandú.

Los autos de TC estuvieron exhibidos en la plaza principal de la localidad de Paysandú.

Los motores del Turismo Carretera tuvieron su sonido inconfundible en la localidad uruguaya de Paysandú, donde la gente disfrutó de los pilotos locales en los días previos a la cuarta fecha del año que se vivirá este fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay.

turismo carretera paysandu
La previa del TC en Concepción del Uruguay.

La previa del TC en Concepción del Uruguay.

Inicialmente se realizó una conferencia de prensa en el Centro de Integraciones ubicado en el centro de la Plaza Constitución de Paysandú. Luego hubo una exhibición de los autos de los pilotos uruguayos Mauricio Lambiris y Eddy Mion enfrente al Estadio Artigas con la presencia de mucho público.

Emiliano Buendía marcó el segundo gol del Aston Villa, que se ilusiona con levantar el trofeo.

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El campo de juego del Estadio Monumental luce bastante mal.

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Durante el encuentro acompañaron el intendente Regional de Paysandú, Nicolás Olivera, acompañado por la viceintendenta de Concepción del Uruguay Rosana, Sosa Sito; la cónsul de Argentina en Paysandú, Florencia Viyella; Julián Forclaz como presidente del Autódromo de Concepción y los pilotos de Turismo Carretera, Mauricio Lambiris, Nicolás Bonelli y Eddy Mion, entre otros.

Durante el encuentro los pilotos uruguayos Lambiris y Mion describieron las expectativas para el fin de semana y alentaron a que la gente pueda vivir tan cerca este fin de semana la pasión del automovilismo argentino.

Así está el campeonato de Turismo Carretera

Cabe recordar, luego de las tres primeras fechas del año, el campeonato lo lidera Jonatan Castellano (Dodge Challenger) que suma 103 unidades, mientras que en segundo lugar marcha José Manuel Urcera (Toyota Camry), con 84,5. Tercero es Facundo Chapur (Torino) con 82; cuarto Hernán Palazzo (Toyota Camry) con 80 y quinto Ignacio Faín (Torino) con 72.

La ACTC sigue con la venta las entradas del TC, con muchas promociones. La sede es una de las más cercanas a la Capital Federal que tiene el calendario 2026.

Los valores para Concepción serán de 40 mil pesos el sector de generales, 60 mil pesos el sector de generales con tribuna y 120 mil pesos al sector de boxes con tribuna.

Horarios para el TC y TC Pista en Concepción del Uruguay

Sábado 18 de abril

9.25 a 9.55 – 1° Entrenamiento TC P (Grupo B)

10.00 a 10.55 – 1° Entrenamiento TC P (Grupo A)

11.05 a 11.25 – 1° Entrenamiento TC (Grupo B)

11.30 a 11.50 – 1° Entrenamiento TC (Grupo A)

11.55 a 12.25 – 2° Entrenamiento TC P (Grupo B)

12.30 a 13.00 – 2° Entrenamiento TC P (Grupo A)

13.20 a 13.50– 2° Entrenamiento TC (Grupo B)

13.55 a 14.25 – 2° Entrenamiento TC (Grupo A)

15.20 a 15.28 – Clasificación TC P (1° Tercio)

15.33 a 15.41 – Clasificación TC P (2° Tercio)

15.46 a 15.54 – Clasificación TC P (3° Tercio)

16.00 a 16.08 – Clasificación TC (4° Cuarto)

16.13 a 16.21 – Clasificación TC (1° Cuarto)

16.26 a 16.34 – Clasificación TC (2° Cuarto)

16.39 a 16.47 – Clasificación TC (3° Cuarto)

Domingo 19 de abril

10.05 a 10.15 – 1ª Serie TC P (5 vueltas)

10.30 a 10.40 – 2ª Serie TC P (5 vueltas)

10.55 a 11.05 – 1ª Serie TC (5 vueltas)

11.20 a 11.30 – 2ª Serie TC (5 vueltas)

11.45 a 11.55 – 3ª Serie TC (5 vueltas)

12.55 a 13.35 – Final TC P (20 vueltas o 40 minutos)

14.00 a 14.50 – Final TC (25 vueltas o 50 minutos)

sonido Concepción del Uruguay Turismo Carretera Nicolás Bonelli
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