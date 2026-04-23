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Gran Bretaña prohibirá el tabaco a nacidos desde 2009

Gran Bretaña aprobó una ley que establece la prohibición progresiva del consumo de cigarrillos para quienes hayan nacido a partir del 1° de enero de 2009.

23 de abril 2026 · 22:17hs
Gran Bretaña prohibirá el tabaco a nacidos desde 2009.

Gran Bretaña prohibirá el tabaco a nacidos desde 2009.

Gran Bretaña aprobó una ley que marca un cambio de paradigma en la lucha contra el tabaquismo al establecer una prohibición progresiva del consumo de cigarrillos para quienes hayan nacido a partir del 1° de enero de 2009. La iniciativa, que aún debe recibir la ratificación real y entrará en vigor en 2027, apunta a construir una generación sin tabaco mediante un sistema legal inédito.

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El cambio en Gran Bretaña

La normativa introduce un mecanismo novedoso: en lugar de fijar una edad mínima estática para la compra de cigarrillos, establece una barrera móvil que se incrementará año a año. De esta manera, quienes hoy tienen 17 años o menos nunca podrán acceder legalmente al tabaco, incluso cuando alcancen la mayoría de edad.

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El proyecto forma parte de una estrategia sanitaria de largo plazo que busca reducir drásticamente el consumo y prevenir el inicio del hábito en jóvenes.

A quién alcanza la prohibición

La ley impactará directamente en todas las personas nacidas desde 2009 en adelante, quienes quedarán excluidas de por vida del acceso legal al tabaco. El objetivo es eliminar progresivamente el consumo en las nuevas generaciones y alcanzar una sociedad libre de humo hacia el año 2040.

Además, el Gobierno británico tendrá facultades para ampliar la regulación sobre otros productos con nicotina. Esto incluye vapeadores, cigarrillos electrónicos, sabores, envases y condiciones de comercialización.

También se prevé extender restricciones al uso de estos dispositivos en espacios donde ya existen limitaciones para fumar, como vehículos con menores, zonas cercanas a escuelas y hospitales, parques infantiles y otros ámbitos considerados sensibles.

Debate y desafíos en la implementación

La medida generó un intenso debate tanto en el ámbito político como en sectores económicos. Algunas voces críticas advierten que una prohibición tan estricta podría incentivar el crecimiento del mercado ilegal si no se acompaña con controles efectivos.

Desde la industria también señalaron la necesidad de contemplar alternativas para quienes actualmente consumen tabaco, a fin de evitar efectos contraproducentes.

En este contexto, especialistas coinciden en que el éxito de la norma dependerá en gran medida de su implementación y del equilibrio entre las políticas de salud pública y las libertades individuales, especialmente en espacios abiertos donde la legislación mantendrá ciertas excepciones.

Gran Bretaña Tabaco ley cigarrillos
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