La causa apunta a una agencia acusada de explotación y lavado, donde figuran futbolistas de Serie A, jugadores de hockey y hasta un piloto de Fórmula 1.

La Justicia italiana avanza sobre una presunta red de prostitución VIP que operaba en Milán y que tenía como clientes a figuras del deporte y empresarios. Según la investigación, unas 70 personas entre futbolistas, jugadores de hockey sobre césped y hasta un piloto de Fórmula 1 participaron de encuentros organizados por una agencia hoy bajo la lupa.

El expediente quedó en manos de la fiscalía milanesa, que ordenó allanamientos y reunió testimonios de mujeres vinculadas a la firma Ma.De Milano. En la causa aparecen jugadores de clubes como Milan, Inter, Juventus, Lazio, Bologna, Torino, Monza, Verona y Cagliari, entre otros.

La empresa funcionaba en Cinisello Balsamo, en las afueras de la ciudad, y estaba manejada por Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, junto a otros colaboradores. De acuerdo con los investigadores, el grupo organizaba eventos exclusivos en distintos puntos de Italia y también en destinos turísticos como Mykonos. Por decisión de la jueza Chiara Valori, cuatro sospechosos quedaron bajo arresto domiciliario.

Para la Guardia di Finanza, integraban una estructura que reclutaba mujeres, coordinaba traslados y montaba fiestas privadas para clientes de alto perfil, con cenas, hoteles y consumo de óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”.

Emanuele Buttani, uno de los principales apuntados en el escándalo de prostitución VIP en Italia

Emanuele Buttini prostitución vip 1 Nuevas revelaciones del escándalo de la prostitución VIP: los jugadores involucrados

Las escuchas incorporadas al expediente muestran cómo se movía el negocio. En una de ellas se oye: "Necesitamos globos, estamos en el Duca, en Me Milan". En otra conversación surge un pedido ligado al automovilismo: "Hay un amigo mío, piloto de Fórmula 1, que viene a Milán esta noche; quiere una chica para acostarse con ella a cambio de dinero. ¿Podés encontrar una?". La respuesta fue: "Le enviaré a la brasileña".

La causa tomó fuerza tras la denuncia de una empleada extranjera, que describió fiestas en boliches de lujo y un departamento donde convivían varias jóvenes. Según su relato, los organizadores retenían la mitad del dinero obtenido y además les cobraban alquiler. Entre los nombres difundidos por medios locales aparecen Alessandro Bastoni, Rafael Leao, Dusan Vlahovic, Victor Osimhen, Riccardo Calafiori y Daniele Maldini, entre otros. También se mencionan contactos vinculados al exfutbolista serbio Dejan Stankovic.

De todos modos, los deportistas no están imputados en la investigación, ya que figurar como clientes no constituye delito según la legislación vigente. En cambio, sí hubo detenciones por presunta complicidad en prostitución y lavado de dinero. Además, fueron secuestrados más de 1,2 millones de euros.