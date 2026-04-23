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Para el Indec el consumo sigue en caída: cómo le fue en supermercados y mayoristas

Este jueves el Indec informó que el consumo cayó un 3,1% en febrero interanual. El acumulado del primer bimestre del año se retrotrajo un 2,1%.

23 de abril 2026 · 19:07hs
Para el Indec el consumo sigue en caída.

Para el Indec el consumo sigue en caída.

Las ventas en los supermercados y autoservicios mayoristas cayeron en la medición interanual de febrero. Los datos fueron revelados de los informes que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en base a las encuestas realizadas a los tres rubros comerciales.

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Los datos brindados por el Indec

Las ventas totales cayeron 3,1% en febrero interanual, por lo que el acumulado del primer bimestre del año se retrotrajo un 2,1%. En enero se repitió el patrón, donde las ventas perdieron 1,2%, y dio un comienzo de año debilitado por el bajo consumo.

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Si se toma en cuenta la medición contra el primer mes del 2026, las ventas aumentaron 0,3%, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa cercana a 0%.

En números, las ventas totales a precios corrientes sumaron más de $2.214 millones y aumentaron 23,5% interanual. El ticket promedio fue de $35.058 (+27,9% contra febrero del 2025).

Las carnes volvieron a anotar los aumentos más significativos, con un alza del 46,9%. Le siguieron Verdulería y frutería (37%), indumentaria, calzado y textiles para el hogar (29%) y alimentos preparados y rotisería (28,4%).

En cuanto a los medios de pago, la mayoría de la gente optó por utilizar las tarjetas de crédito (43,6%) y sumaron más de $966.076 milllones.

Ventas mayoristas

Las ventas en los autoservicios mayoristas cortaron la suba de enero y anotaron una merma de 1,2% interanual. El acumulado del año presentó un aumento de 0,1% respecto a igual período de 2025.

Contra enero las ventas también cayeron 0,7%, mientras que en el índice serie tendencia-ciclo la variación fue del 0,5% mensual.

Las ventas totales sumaron $329.001 millones (+23,6% interanual) y el ticket promedio fue de $44.110 (+23,7% interanual). Al igual que en los minoristas, las carnes fueron el artículo con el mayor aumento (62,2%) y le siguieron Almacén (30,2%); “Otros” (26%); y “Panadería” y “Lácteos” (ambos con 23,5%).

En cuanto a los medios de pago, la opción de utilizar otros medios fue la más elegida (31,9%) con $105.026 millones.

Indec consumo Supermercados mayoristas
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