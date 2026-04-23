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Arrebataron y arrastraron a una joven en Gualeguay

La joven de 20 años sufrió escoriaciones y traumatismos en varias partes del cuerpo al ser arrastrada en un arrebato. Ocurrió en Gualeguay

23 de abril 2026 · 11:03hs
Arrebataron y arrastraron a una joven en Gualeguay

Un violento hecho ocurrió este miércoles por la tarde en calle Tucumán, de la ciudad de Gualeguay. Allí, dos personas, que resultaron ser menores de edad, que se trasladaban en moto arrebataron la bandolera a una mujer que se trasladaba en bicicleta a quien arrastraron y lesionaron.

La joven de 20 años sufrió escoriaciones y traumatismos en varias partes del cuerpo.

Los ladrillos cayeron en la vereda en pleno centro de Gualeguay.

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Realizaron allanamientos por causa vinculada a la sustracción de menores y venta de drogas en Concordia.

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arrebato

Al lugar acudieron móviles policiales que ubicaron el motovehículo en barrio 17 de Octubre. Al notar la presencia policial, el acompañante abandonó el rodado, mientras que el conductor emprendió la fuga. En la intersección de calles 2 de Abril y Boulevard San Juan, colisionó contra un camión.

El conductor, menor de edad, fue trasladado en ambulancia al hospital local donde se constataron lesiones leves. La motocicleta, una Gilera Smash, fue secuestrada en relación a la causa.

Posteriormente, el segundo involucrado, también menor de edad, se presentó espontáneamente en el lugar del siniestro. Quien por disposición de la Fiscalía en turno fue trasladado a Comisaría de Minoridad para ser entregado a sus progenitores.

Gualeguay Joven arrebato moto
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