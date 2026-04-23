APB: Ganó Talleres y se acercó a Ciclista

El Rojo trepó al segundo escalón del Torneo Apertura de la APB al derrotar a Rowing. También hubo victorias de Estudiantes y Patronato.

El Rojo es uno de los animadores del Torneo de la APB.

Con la disputa de tres encuentros continuó el desarrollo de la séptima fecha del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la jornada Talleres, Estudiantes y Patronato se abrazaron con la victoria.

En el estadio Raúl Bibi Gómez el Rojo derrotó 70 a 66 a Rowing. Federico Fernández fue la gran figura del dueño de casa con 25 puntos. Con esta cosecha se transformó en el primer jugador en superar la barrera de los 100 puntos en el primer certamen de la temporada.

Con esta victoria Talleres se transformó en el flamante escolta de Ciclista. El Verde perdió el lunes 58 a 54 ante Quique en el estadio Guillermo Gaya.

Otros resultados de la APB

Estudiantes fue el único equipo que, hasta el momento, celebró en condición de visitante en el marco de la séptima fecha. El CAE superó a Paracao en el Gigante del Sur por un ajustado 65 a 64. De esta manera, el Albinegro trepó al tercer escalón de las posiciones.

Por otro lado, Patronato edificó su segundo triunfo en el año. En esta oportunidad el Rojinegro derrotó en barrio Villa Sarmiento a Echagüe por 72 a 64.

La jornada continuará este jueves con el duelo que animarán, desde las 21 en el estadio Humberto Pietranera, Olimpia y San Martín. Mientras que el duelo entre Recreativo y Sionista no tiene fecha confirmada.

Posiciones del Torneo Apertura

Ciclista 12 (5-2)

Talleres 11 (5-1)

Estudiantes 10 (4-2)

Sionista 9 (3-3)

Unión 8 (3-2)

Olimpia 8 (3-2)

Quique 8 (3-2)

Patronato 8 (2-4)

Echagüe 8 (2-4)

Paracao 7 (2-3)

Rowing 7 (1-5)

Recreativo 6 (2-2)

San Martín 6 (1-4)