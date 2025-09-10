Uno Entre Rios | Cámara de Diputados

Sauce Montrull más cerca de ser un municipio

La Cámara de Diputados dio media sanción el proyecto de ley que implica un avance para la transformación de la comuna de Sauce Montrull en Municipio

10 de septiembre 2025 · 14:55hs
Sauce Montrull más cerca de ser un municipio

Durante la octava sesión especial del 146° período legislativo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos se avanzó en la aprobación del radio y los datos extraídos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en 2022, en relación al territorio del futuro Municipio de Sauce Montrull.

Soledad Daneri, presidente de la comuna, siguió la sesión desde las gradas del recinto, junto a un grupo de vecinos, y manifestó su satisfacción por la aprobación del proyecto que implica el paso previo a la transformación de la localidad en Municipalidad. “Es un paso necesario y muy importante, ya que hoy se aprobaron los límites catastrales de nuestra localidad y es lo que nos va a dar el salto a Municipio y así poder seguir creciendo”, manifestó.

Distintos proyectos para interpelar a Karina Milei y Mario Lugones se pondrán a consideración en comisiones de la Cámara de Diputados por las Coimas en Andis 

Coimas: La oposición tratará pedidos de interpelación a Karina Milei y a Mario Lugones

Diputados Sauce Montrull

Sobre los fundamentos que respaldan este proyecto, Daneri explicó: “La cantidad de habitantes ha aumentado mucho y siendo comuna se nos complica mucho avanzar en algunas respuestas que los vecinos necesitan, así que la posibilidad de transformarnos en municipio nos dará más recursos y sobre todo autonomía para tomar decisiones como pueden ser comprar maquinarias, organizarnos urbanísticamente o proyectar las obras públicas que necesitamos y merecemos”, finalizó.

Durante la sesión especial de este martes también tuvo tratamiento y aprobación, una iniciativa que modifica la ley Nº 10.394 vinculada con Emprendedurismo Joven Entrerriano, cuyo autor es el diputado Juan Rossi. “Se trata de una ampliación a la ley vigente desde 2015, para que más personas puedan recibir beneficios ya que estamos eliminando la restricción de la edad, que estaba establecida sólo hasta los 40 años”, explicó.

Sauce montrull

Además detalló otro cambio que involucra a las pequeñas y medianas empresas. “Hasta hoy la ley establecía que debían tener menos de siete años de antigüedad para ser alcanzada por los beneficios y pensamos que eliminando ese criterio estamos ampliando, optimizando el régimen de promoción y sumando la posibilidad de implementar programas que contemplen las características y necesidades de cada sector”, argumentó.

En relación a las pymes, Rossi agregó: “Hoy son las principales generadoras de movimiento económico y de empleo en la provincia y entendemos que necesitan de leyes que se adapten y que les permitan seguir creciendo. Esta iniciativa además contempla nuevas las fuentes de financiamiento, tratando de ampliar las posibilidades y poder articular con fideicomisos u organismos descentralizados”, resaltó el legislador

Cámara de Diputados Sauce Montrull municipio
Ver comentarios

Lo último

Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Indec: cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre

Indec: cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre

Ultimo Momento
Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Indec: cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre

Indec: cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre

Nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

Nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

La inflación de agosto fue del 1,9%, según el Indec

La inflación de agosto fue del 1,9%, según el Indec

Policiales
Mendoza: la alumna atrincherada en una escuela de La Paz entregó el arma

Mendoza: la alumna atrincherada en una escuela de La Paz entregó el arma

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Detienen a dos personas por narcomenudeo en Concordia

Detienen a dos personas por narcomenudeo en Concordia

Homicidio en Concordia: revelan que el conflicto se desató por una cámara de seguridad

Homicidio en Concordia: revelan que el conflicto se desató por una cámara de seguridad

Rubén Virué explicó tres ejes conflictivos en la reforma del Código Procesal Penal entrerriano

Rubén Virué explicó tres ejes conflictivos en la reforma del Código Procesal Penal entrerriano

Ovación
Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Noche de Copa País en el Pedro Mutio

Noche de Copa País en el Pedro Mutio

Martín Cipriani, presidente de la UER: El Seven de la República 2025 se realizará en Paraná

Martín Cipriani, presidente de la UER: "El Seven de la República 2025 se realizará en Paraná"

APB: Olimpia saltó a lo más alto del torneo Clausura

APB: Olimpia saltó a lo más alto del torneo Clausura

La provincia
Nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

Nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

Día Mundial para la prevención del Suicidio: Nos tenemos que convertir en personas puentes para la ayuda

Día Mundial para la prevención del Suicidio: "Nos tenemos que convertir en personas puentes para la ayuda"

Ingresó a la Legislatura un proyecto para regular los monopatines eléctricos en Entre Ríos

Ingresó a la Legislatura un proyecto para regular los monopatines eléctricos en Entre Ríos

Entre Ríos cumple 211 años desde su creación

Entre Ríos cumple 211 años desde su creación

Juegos Evita: senadores del PJ valoraron que el Gobierno garantice la participación entrerriana

Juegos Evita: senadores del PJ valoraron que el Gobierno garantice la participación entrerriana

Dejanos tu comentario