La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA La derrota ante Ecuador provocará la salida de la Selección Argentina del escalafón Mundial. La Scaloneta Retrocederá dos escalones. 10 de septiembre 2025 · 13:49hs

La derrota que sufrió la Selección Argentina de fútbol ante Ecuador, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, provocará la salida de la cima de las posiciones del ranking FIFA. En el corte de septiembre la Scaloneta retrocederá dos casilleros para ubicarse detrás de España y Francia.

La Albiceleste ostentaba ese puesto del ranking desde abril de 2023, situación que se ve con buenos ojos para “los cabuleros”, ya que con este panorama, evitaría la "maldición del primer puesto". Históricamente, todo equipo que llegó como líder del ranking FIFA no pudo luego coronar en la Copa del Mundo.

Argentina se despide de las Eliminatorias visitando a Ecuador Jugó en Patronato y lució la 10 de la Selección Argentina

Si bien en el próximo corte dejará ese primer lugar, la “Scaloneta” podría volver a la cima en la próxima doble fecha FIFA, aunque dependerá de los resultados que consiga ante Venezuela y Puerto Rico, también miraría “de reojo” lo que consiguiese España y Francia en sus eliminatorias. Como está el ranking FIFA antes del corte de septiembre 1:Argentina - 1885.36 puntos. 2:España - 1867.09 puntos. 3:Francia - 1862.03 puntos. 4:Inglaterra - 1813.32 puntos. 5:Brasil - 1777.69 puntos. 6:Portugal - 1770.53 puntos. 7:Países Bajos - 1758.18 puntos. 8:Bélgica - 1736.38 puntos.