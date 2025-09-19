Uno Entre Rios | Ovación | APB

El Torneo Clausura de la APB ahora tiene dos líderes

Tras la sexta fecha del certamen de la APB, Sionista alcanzó a Estudiantes en la cima de la tabla de posiciones.

19 de septiembre 2025 · 17:36hs
Sionista venció como visitante a Paracao y

Prensa Sionista

Sionista venció como visitante a Paracao y, junto con Estudiantes, manda en la APB.

Se disputó la sexta fecha del certamen de Primera División A del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Este capítulo dejó dos líderes, ya que Sionista ganó su partidos y aprovechó la caída de Estudiantes para alcanzarlo en la cima de la tabla de posiciones.

Sioni derrotó con autoridad en condición de visitante a Paracao, mientras que el CAE cayó en su visita a Crespo ante Unión. Además, Recreativo logró un importante triunfo visitando a Olimpia, Ciclista venció en su casa ampliamente a Quique, Talleres no tuvo inconvenientes para imponerse como local ante Patronato, mientras que Rowing venció al colista San Martín. Echagüe quedó libre.

Resultados de la sexta fecha del Torneo Clausura

Olimpia 70-Recreativo 81

Ciclista 64-Quique 48

Paracao 63-Sionista 84

Unión 82-Estudiantes 71

Talleres 96-Patronato 69

San Martín 60-Rowing 67

Libre: Echagüe

Posiciones de la APB

Sionista y Estudiantes 11 puntos; Recreativo y Olimpia 10; Unión 9; Quique, Rowing y Paracao 8; Ciclista y Patronato 7; Talleres 6; Echagüe 5 y San Martín 5.

APB Torneo Clausura Sionista Estudiantes
