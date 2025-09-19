El Torneo Clausura de la APB ahora tiene dos líderes Tras la sexta fecha del certamen de la APB, Sionista alcanzó a Estudiantes en la cima de la tabla de posiciones. 19 de septiembre 2025 · 17:36hs

Prensa Sionista Sionista venció como visitante a Paracao y, junto con Estudiantes, manda en la APB.

Se disputó la sexta fecha del certamen de Primera División A del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Este capítulo dejó dos líderes, ya que Sionista ganó su partidos y aprovechó la caída de Estudiantes para alcanzarlo en la cima de la tabla de posiciones.

Sioni derrotó con autoridad en condición de visitante a Paracao, mientras que el CAE cayó en su visita a Crespo ante Unión. Además, Recreativo logró un importante triunfo visitando a Olimpia, Ciclista venció en su casa ampliamente a Quique, Talleres no tuvo inconvenientes para imponerse como local ante Patronato, mientras que Rowing venció al colista San Martín. Echagüe quedó libre.

Resultados de la sexta fecha del Torneo Clausura Olimpia 70-Recreativo 81 Ciclista 64-Quique 48 Paracao 63-Sionista 84 Unión 82-Estudiantes 71 Talleres 96-Patronato 69 San Martín 60-Rowing 67 Libre: Echagüe Posiciones de la APB Sionista y Estudiantes 11 puntos; Recreativo y Olimpia 10; Unión 9; Quique, Rowing y Paracao 8; Ciclista y Patronato 7; Talleres 6; Echagüe 5 y San Martín 5.