Se disputó la sexta fecha del certamen de Primera División A del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Este capítulo dejó dos líderes, ya que Sionista ganó su partidos y aprovechó la caída de Estudiantes para alcanzarlo en la cima de la tabla de posiciones.
El Torneo Clausura de la APB ahora tiene dos líderes
Tras la sexta fecha del certamen de la APB, Sionista alcanzó a Estudiantes en la cima de la tabla de posiciones.
Sioni derrotó con autoridad en condición de visitante a Paracao, mientras que el CAE cayó en su visita a Crespo ante Unión. Además, Recreativo logró un importante triunfo visitando a Olimpia, Ciclista venció en su casa ampliamente a Quique, Talleres no tuvo inconvenientes para imponerse como local ante Patronato, mientras que Rowing venció al colista San Martín. Echagüe quedó libre.
Resultados de la sexta fecha del Torneo Clausura
Olimpia 70-Recreativo 81
Ciclista 64-Quique 48
Paracao 63-Sionista 84
Unión 82-Estudiantes 71
Talleres 96-Patronato 69
San Martín 60-Rowing 67
Libre: Echagüe
Posiciones de la APB
Sionista y Estudiantes 11 puntos; Recreativo y Olimpia 10; Unión 9; Quique, Rowing y Paracao 8; Ciclista y Patronato 7; Talleres 6; Echagüe 5 y San Martín 5.