Agustín Monzón vs. Franco Bonavena: se enfrentan los nietos de las leyendas del boxeo

Agustín Monzón y Franco Bonavena se enfrentarán el sábado 20 de diciembre en una pelea exhibición en Huracán, homenajeando a las leyendas del boxeo argentino.

19 de septiembre 2025 · 16:29hs
El sábado 20 de diciembre, el Palacio Tomás Adolfo Ducó será escenario de un enfrentamiento histórico: Agustín Monzón, nieto de Carlos Monzón, y Franco Bonavena, nieto de Oscar Ringo Bonavena, se medirán en una exhibición de cuatro rounds. La pelea revivirá una rivalidad que nunca se concretó entre sus abuelos, marcando un hito en el boxeo argentino.

Este evento, enmarcado en el ciclo Párense de Manos III, reunirá a boxeadores amateurs, streamers, creadores de contenido y figuras del espectáculo, en un show que va más allá de lo deportivo. El encuentro tendrá lugar en el mismo escenario que lleva el nombre de Ringo Bonavena, quien cuenta con una estatua en el club Huracán, en homenaje a su estrecha relación con el club de Parque de los Patricios.

Agustín Monzón y Franco Bonavena, un enfrentamiento de legado y boxeo

Agustín Monzón y Franco Bonavena (1).jpeg

Lo que hace aún más atractivo este enfrentamiento no es solo la carga simbólica que conlleva, sino la historia de los dos protagonistas. Carlos Monzón y Oscar “Ringo” Bonavena, a pesar de haber sido contemporáneos, nunca llegaron a pelear entre sí. Sin embargo, su relación estuvo marcada por una rivalidad de personalidades y egos que fue uno de los temas más comentados en su época. Mientras Monzón es recordado como uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos, un campeón imbatible que reinó en la categoría de los medianos durante más de siete años consecutivos, Bonavena dejó una huella imborrable en el corazón de los argentinos, no solo por su impresionante pegada, sino por su carisma y la histórica pelea contra Muhammad Ali en 1970.

Carlos Monzón, que fue campeón mundial de peso mediano desde 1970 hasta 1977, defendió su título en 14 oportunidades y su nombre sigue siendo sinónimo de excelencia en el boxeo. Su imbatibilidad en el ring lo convirtió en una figura de culto, aunque su vida personal, marcada por controversias, también lo posicionó como una de las figuras más polémicas de su época.

Por otro lado, Oscar Ringo Bonavena, aunque nunca llegó a consagrarse campeón mundial, se convirtió en un ídolo popular gracias a su estilo de pelea audaz y su desenfadada personalidad. Su encuentro con Muhammad Ali, en el que aguantó hasta el 15° round, es una de las páginas más recordadas en la historia del boxeo mundial. Sin embargo, su vida fue trágicamente cortada en 1976, cuando fue asesinado en Estados Unidos, lo que sumó un aura mística a su figura.

El combate entre Agustín Monzón y Franco Bonavena no solo será una exhibición de boxeo, sino también un homenaje a dos de los más grandes nombres del deporte argentino. Sin lugar a dudas, este evento marcará un hito en la historia del boxeo, como una celebración de legado y rivalidad entre dos leyendas que, aunque nunca se enfrentaron en el ring, siguen siendo parte esencial de la memoria colectiva de los fanáticos.

