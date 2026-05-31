Salarios perdieron 39% de capacidad adquisitiva desde 2023

El salario sigue perdiendo capacidad adquisitiva. Industria y Comercio continúan liderando la pérdida de empleo, según estudio de UBA.

El salario sigue perdiendo capacidad adquisitiva. Industria y Comercio continúan liderando la pérdida de empleo, según estudio de UBA.

El salario sigue perdiendo capacidad adquisitiva. Industria y Comercio continúan liderando la pérdida de empleo, según estudio de UBA.

En febrero de 2026 (último dato disponible) aproximadamente 10 millones de personas eran trabajadores asalariados registrados en la seguridad social, de acuerdo a los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Ello incluye al empleo asalariado en el sector privado, en el sector público y en casas particulares.

Luego de caídas consecutivas durante 9 meses, en febrero el empleo aumentó en 8 mil puestos de trabajo respecto del mes anterior. A pesar de ello, el empleo asalariado formal total en febrero de 2026 representaba una pérdida de 106 mil puestos de trabajo (-1%) respecto de febrero de 2025 y de 290 mil puestos de trabajo (-3,0%) respecto de noviembre de 2023. Desde enero de 2012, esta evolución ubica al número de asalariados formales en un valor similar al de junio de 2022.

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Estas son algunas de las conclusiones del informe “Panorama del Empleo Asalariado Formal y de las Remuneraciones”, coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas.

El trabajo consigna que después de 9 meses de caída consecutiva del empleo asalariado formal total, en febrero registró una variación positiva. El empleo asalariado formal privado se mantuvo sin cambios significativos luego de 8 meses de caída consecutiva.

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Asimismo, se registraron 206 mil puestos de trabajo asalariados formales del sector privado menos que en noviembre de 2023.

Industria y Comercio siguen liderando la pérdida de empleo desde septiembre de 2025.

Ambas caídas acompañan la contracción del nivel de actividad sectorial, mientras que Minería experimentó una variación mensual positiva del empleo luego de 19 meses consecutivos de caída.

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Sin embargo, la comparación interanual sigue arrojando un saldo negativo a pesar del crecimiento del sector.

Construcción, que en diciembre de 2025 y enero de 2026 había registrado variaciones positivas luego de un período predominantemente de caídas entre mayo y noviembre de 2025, no registró cambios en el empleo en el mes de febrero.

Las empresas chicas redujeron empleo, mientras las grandes lo aumentaron y las medianas no tuvieron variación.

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Salarios

El salario mínimo sigue perdiendo capacidad adquisitiva: 39,3%% menos que en noviembre de 2023, más allá de ciertas alzas en algunos meses puntuales.

El informe señala que en diciembre de 2023 se inició un extenso proceso de merma del valor real del Salario Mínimo, Vital y Móvil, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024.

Esta tendencia se interrumpió momentáneamente en algunos meses posteriores cuando el incremento nominal acompañó o superó la inflación.

Esta contracción, junto con la tendencia decreciente de los años anteriores, lleva a que el salario mínimo en términos reales de abril de 2026 se ubique en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad.

Asimismo, implica una erosión del 66% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011, de forma tal que representa apenas un tercio del mismo.