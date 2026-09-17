Salud de la mujer: cómo acceder a los controles gratuitos de OSER en Cemener

Con la mirada en la salud de la mujer, OSER recuerda a todas sus afiliadas que pueden acceder de manera gratuita a los controles ginecológicos en el Cemener.

Desde la Provincia recordaron cómo acceder a los controles gratuitos de OSER en Cemener.

El Programa Integral de Prevención para la Salud de la Mujer de OSER, que se lleva adelante en el Centro de la Mujer de Cemener, tiene como objetivo facilitar el acceso a los controles preventivos mediante un circuito centralizado que permite optimizar los tiempos y reducir la cantidad de trámites.

Este Centro cuenta con espacios específicos para una atención integral: consultorio ginecológico equipado, salas de mamografía, densitometría y ecografía, además de boxes individuales y áreas de recepción exclusivas. De esta manera, la afiliada accede a todos los controles preventivos en un día, en un solo lugar.

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La Obra Social de Entre Ríos busca ampliar la cobertura preventiva, reducir las barreras de acceso y promover la realización periódica de controles. Es por eso que actualmente se encuentra trabajando para acercar este programa a una localidad estratégica de la Costa del Uruguay, atendiendo la demanda de las afiliadas que residen en esa zona y la importancia de acceder a esas prácticas bajo esta misma modalidad.

De esta manera, se consolida un modelo de atención que prioriza la detección temprana y el cuidado integral de la salud de las mujeres, demostrando que, cuando la prevención se transforma en una política institucional sostenida, los resultados llegan.

Cómo acceder al programa en el Centro de la Mujer

Una vez que la afiliada concurra a su ginecóloga y reciba la prescripción médica de los estudios, debe solicitar la autorización en OSER. Una vez aprobada pueden gestionar su turno mediante WhatsApp.

En el menú inicial deberán seleccionar la opción correspondiente al “Programa Centro de la Mujer: OSER”, donde se detallan los pasos para acceder al circuito de estudios preventivos.