Uno Entre Rios | Ovación | Rowing

El Paraná Rowing Club suspendió la inauguración de la pileta climatizada de sede Yarará

La decisión fue adoptada por Rowing debido a las recientes y copiosas lluvias, sumadas al mal tiempo generalizado que afecta a la región.

6 de agosto 2026 · 18:40hs
Rowing y una nueva obra en la entidad.

Rowing y una nueva obra en la entidad.

El Paraná Rowing Club informó la suspensión y reprogramación de las actividades previstas para este sábado con motivo de la inauguración de la pileta climatizada de la sede Yarará.

La decisión fue adoptada debido a las recientes y copiosas lluvias, sumadas al mal tiempo generalizado que afecta a la región. Desde la institución señalaron que la nueva fecha será comunicada oportunamente y agradecieron la comprensión de socios e invitados.

Rowing y un buen mensaje a la familia de Estudiantes por el duelo.

Torneo del Interior: Estudiantes tiene su partido pendiente, Rowing quedó eliminado

El plantel de Rowing ya está en el norte argentino a la espera del trascendental compromiso.

Rowing buscará la clasificación a la final del Torneo del Inerior B

La jornada estaba prevista entre las 10 y las 14, con una amplia agenda de actividades recreativas y deportivas para toda la familia. Además del acto inaugural, programado para las 12.30, se habían organizado clases abiertas y exhibiciones de básquet, skate, natación, vóley, tai chi, tenis y patín, junto con música en vivo y un refrigerio para los asistentes.

También estaba previsto que el acceso a la pileta fuera libre para todos los socios, con o sin Derecho de Pileta, y que cada uno pudiera invitar a un amigo o amiga para compartir la celebración.

La nueva pileta de Rowing

La pileta climatizada de la sede Yarará constituye una de las obras de infraestructura más importantes desarrolladas por el club en los últimos años. El proyecto incluyó la instalación del domo, trabajos eléctricos, sanitarios y de gas, el montaje de estructuras metálicas, la colocación de tanques provistos por YPF y la incorporación de una caldera que permitirá mantener climatizada la piscina durante todo el año, ampliando la oferta de natación deportiva y recreativa para los socios.

Rowing club Pileta
Noticias relacionadas
 Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia.

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Tapia ratificó a Scaloni como su única opción y afirmó que Messi decidirá cuándo dejar la Selección. 

Tapia ratificó a Scaloni como su única opción y afirmó que Messi decidirá cuándo dejar la Selección

union sumo su primer exito y relego a lanus en el torneo clausura

Unión sumó su primer éxito y relegó a Lanús en el Torneo Clausura

Rodolfo Donofrio se refirió al presente del club.

Rodolfo D'Onofrio afirmó que le comunicó a Stefano Di Carlo que "se equivocó" con los apartados

Ver comentarios

Lo último

Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Ultimo Momento
Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

El universo de Zambayonny llega a Paraná con historias y canciones

El universo de Zambayonny llega a Paraná con historias y canciones

Tras ceder otro capítulo, el oficialismo logró aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Tras ceder otro capítulo, el oficialismo logró aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Policiales
Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Golpe al narcomenudeo en Paraná: cuatro detenidos tras un allanamiento

Golpe al narcomenudeo en Paraná: cuatro detenidos tras un allanamiento

Militar reconoció que intentó violar a una aspirante a la Armada en Entre Ríos: no fue a prisión

Militar reconoció que intentó violar a una aspirante a la Armada en Entre Ríos: no fue a prisión

Chajarí: un jurado popular declaró culpable a Horacio Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

Chajarí: un jurado popular declaró culpable a Horacio Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

La policía custodió la carga tras el descarrilamiento de un tren

La policía custodió la carga tras el descarrilamiento de un tren

Ovación
Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Tapia ratificó a Scaloni como su única opción y afirmó que Messi decidirá cuándo dejar la Selección

Tapia ratificó a Scaloni como su única opción y afirmó que Messi decidirá cuándo dejar la Selección

Unión sumó su primer éxito y relegó a Lanús en el Torneo Clausura

Unión sumó su primer éxito y relegó a Lanús en el Torneo Clausura

El Campeonato Argentino llega a Concordia

El Campeonato Argentino llega a Concordia

Tristeza en el Club San Benito por el fallecimiento de su expresidente Mario Migueles

Tristeza en el Club San Benito por el fallecimiento de su expresidente Mario Migueles

La provincia
Reclaman informes sobre demoras en aportes para la cobertura de salud de bomberos voluntarios entrerrianos

Reclaman informes sobre demoras en aportes para la cobertura de salud de bomberos voluntarios entrerrianos

Proyectan una línea de alta tensión para cuadruplicar la oferta eléctrica en el norte entrerriano

Proyectan una línea de alta tensión para cuadruplicar la oferta eléctrica en el norte entrerriano

La APS renovará sus autoridades con lista única

La APS renovará sus autoridades con lista única

San Cayetano: por qué cada 7 de agosto miles de fieles renuevan su fe para pedir pan y trabajo en el país

San Cayetano: por qué cada 7 de agosto miles de fieles renuevan su fe para pedir pan y trabajo en el país

Entre Ríos será sede de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino en octubre en Paraná

Entre Ríos será sede de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino en octubre en Paraná

Dejanos tu comentario