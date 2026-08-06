El Paraná Rowing Club suspendió la inauguración de la pileta climatizada de sede Yarará

La decisión fue adoptada por Rowing debido a las recientes y copiosas lluvias, sumadas al mal tiempo generalizado que afecta a la región.

El Paraná Rowing Club informó la suspensión y reprogramación de las actividades previstas para este sábado con motivo de la inauguración de la pileta climatizada de la sede Yarará.

La decisión fue adoptada debido a las recientes y copiosas lluvias, sumadas al mal tiempo generalizado que afecta a la región. Desde la institución señalaron que la nueva fecha será comunicada oportunamente y agradecieron la comprensión de socios e invitados.

La jornada estaba prevista entre las 10 y las 14, con una amplia agenda de actividades recreativas y deportivas para toda la familia. Además del acto inaugural, programado para las 12.30, se habían organizado clases abiertas y exhibiciones de básquet, skate, natación, vóley, tai chi, tenis y patín, junto con música en vivo y un refrigerio para los asistentes.

También estaba previsto que el acceso a la pileta fuera libre para todos los socios, con o sin Derecho de Pileta, y que cada uno pudiera invitar a un amigo o amiga para compartir la celebración.

La nueva pileta de Rowing

La pileta climatizada de la sede Yarará constituye una de las obras de infraestructura más importantes desarrolladas por el club en los últimos años. El proyecto incluyó la instalación del domo, trabajos eléctricos, sanitarios y de gas, el montaje de estructuras metálicas, la colocación de tanques provistos por YPF y la incorporación de una caldera que permitirá mantener climatizada la piscina durante todo el año, ampliando la oferta de natación deportiva y recreativa para los socios.