Uno Entre Rios | Ovación | Messi

La emotiva carta de Messi tras su despedida de la Selección Argentina

"Me quedaron muchas cosas por decir", dijo Messi en sus redes sociales tras su retiro del combinado nacional tras 21 años.

7 de octubre 2026 · 19:30hs
Messi junto a sus compañeros.

AFA

Messi junto a sus compañeros.

Lionel Messi vivió una jornada conmovedora en el Monumental: el 3-0 ante Benín significó su despedida de la selección argentina. El delantero, de 39 años, se tomó unas horas para procesar las emociones y publicó una sentida carta en su cuenta de Instagram, que completó su discurso ante las más de 90.000 almas en Núñez.

Lo que dijo Messi

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, prologó su misiva.

“Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”, continuó.

“También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”, homenajeó a Maradona en su mensaje.

“Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá. Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, concluyó la Pulga.

El capitán, que le cederá la cinta al Cuti Romero, tuvo su “último tango” ante Benín, luego de que anunciara su retiro del seleccionado tras la derrota en la final del Mundial ante España y el fallecimiento de su papá, Jorge. Anotó un gol de penal en su partido despedida y cerró sus estadísticas con 208 encuentros y 126 conquistas, además de una vitrina repleta de títulos (el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, una Finalissima, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub 20 de Holanda 2005).

En medio de una jornada llena de reconocimientos, Messi ya se había expresado en su discurso minutos después del amistoso. “Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones y se me cruzan muchas cosas. En lo primero que pienso es en mi viejo”, afirmó recordando a su padre fallecido el pasado 8 de agosto.

“No me queda más que agradecer como dije en la carta de despedida. Fue un orgullo defender esta camiseta, hasta en los peores momentos la peleé”, agregó. “El no venir más me va a costar mucho. Les juro que me gustaría. Jugar con la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Siento que es el momento”, admitió sobre su retiro de la Albiceleste.

“Estoy hablando más que nunca y no me quiero ir de acá. Los quiero y los voy a extrañar. Estoy orgulloso de ser argentino. Muchas gracias. Los quiero”, fueron las palabras con las que cerró su alocución. Sin embargo, le habían quedado más sentimientos guardados, y eligió compartirlos por escrito, con una imagen de la noche especial en el hogar de River Plate.

El posteo

El posteo de Messi cosechó casi tres millones de “Me gusta” en menos de media hora. Y recibió una catarata de comentarios de compañeros, celebridades y estrellas del fútbol, como Cristiano Ronaldo. “Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado por Argentina. Un abrazo”, lo elogió el portugués.

Messi Selección Argentina Carta
Noticias relacionadas
Lionel Messi, emocionado: Fue un  orgullo muy grande defender esta camiseta.

Lionel Messi, emocionado en su despedida: "Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta"

Messi en el himno.

Messi no pudo cantar el himno por la emoción, con la bandera de Malvinas al lado

Messi marcó de penal en su despedida.

Con un gol a Benín, Lionel Messi le dijo adiós a la Selección Argentina y cerró un ciclo irrepetible

El capitán argentino Leo Messi recibió hoy el título “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de Buenos Aires.

Messi recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires

Ver comentarios

Lo último

El dólar oficial cerró estable y amplió la distancia con el techo de la banda cambiaria

El dólar oficial cerró estable y amplió la distancia con el techo de la banda cambiaria

Entradas gratis para menores: Patronato invita a toda la familia al Grella para recibir a Güemes

Entradas gratis para menores: Patronato invita a toda la familia al Grella para recibir a Güemes

Un paranaense noqueó en Villaguay

Un paranaense noqueó en Villaguay

Ultimo Momento
El dólar oficial cerró estable y amplió la distancia con el techo de la banda cambiaria

El dólar oficial cerró estable y amplió la distancia con el techo de la banda cambiaria

Entradas gratis para menores: Patronato invita a toda la familia al Grella para recibir a Güemes

Entradas gratis para menores: Patronato invita a toda la familia al Grella para recibir a Güemes

Un paranaense noqueó en Villaguay

Un paranaense noqueó en Villaguay

Peñarol verá acción con una velada amateur

Peñarol verá acción con una velada amateur

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Policiales
Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador

Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador

La Paz: admitió que carneó un ternero de 160 kilos, lo condenaron y hará tareas comunitarias

La Paz: admitió que carneó un ternero de 160 kilos, lo condenaron y hará tareas comunitarias

Un policía sufrió una grave fractura en un choque en Victoria

Un policía sufrió una grave fractura en un choque en Victoria

Productores de Chajarí denunciaron el faltante de 140 vacas y 78 aparecieron muertas

Productores de Chajarí denunciaron el faltante de 140 vacas y 78 aparecieron muertas

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Stella Maris Martínez destacó el rol de la Defensa Pública como garante de derechos humanos

Stella Maris Martínez destacó el rol de la Defensa Pública como garante de derechos humanos

Soever ratificó la defensa de trabajadores y jubilados durante un nuevo encuentro previsional

Soever ratificó la defensa de trabajadores y jubilados durante un nuevo encuentro previsional

En Concordia comenzaron las primeras evacuaciones por la suba del río Uruguay

En Concordia comenzaron las primeras evacuaciones por la suba del río Uruguay

La Virgen del Rosario, entre flores, oraciones y emoción, Paraná celebra a su Patrona

La Virgen del Rosario, entre flores, oraciones y emoción, Paraná celebra a su Patrona

Enersa avanza con el Parque Solar de Aldea Brasilera, que ya superó el 90% de ejecución

Enersa avanza con el Parque Solar de Aldea Brasilera, que ya superó el 90% de ejecución

Dejanos tu comentario