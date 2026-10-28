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Enersa advirtió sobre llamados falsos por cambio de medidor para robar cuentas de WhatsApp

Enersa aclaró que ningún trámite técnico requiere compartir códigos de verificación y pidió a los usuarios comunicarse al 0800 777 0080 ante cualquier contacto sospechoso

28 de octubre 2026 · 12:21hs
Enersa advirtió sobre llamados falsos por cambio de medidor para robar cuentas de WhatsApp

Enersa advirtió sobre llamados falsos por cambio de medidor para robar cuentas de WhatsApp

Ante la difusión de una maniobra delictiva en Paraná, Enersa emitió un aviso de alerta a la comunidad para prevenir engaños telefónicos. La estafa es llevada a cabo por personas que se comunican con los usuarios haciéndose pasar por personal oficial de la empresa con el argumento de coordinar un supuesto cambio de medidor en la finca.

Durante la comunicación, los falsos operarios solicitan a la persona afectada un código de verificación de WhatsApp que llega a su teléfono celular. Al obtener esa clave, los estafadores toman el control del perfil de la víctima e ingresan a la aplicación para solicitar transferencias de dinero a su lista de contactos.

Aclaración clave de Enersa: Ningún procedimiento de cambio de medidor requiere que el usuario comparta códigos de verificación de WhatsApp ni claves personales con el personal de la empresa.

Usuarios reportan bloqueos masivos en WhatsApp.

Usuarios reportan bloqueos masivos en WhatsApp.

El Modus Operandi del Engaño Telefónico

La maniobra detectada en la zona de Paraná se desarrolla a través de un esquema directo de suplantación de identidad y engaño telefónico que consta de los siguientes pasos:

Contacto inicial: El estafador llama al usuario simulando pertenecer a ENERSA y argumenta la necesidad de coordinar un cambio de medidor.

Pedido del código: Durante la conversación, solicita el código de verificación de WhatsApp que la víctima recibe en su teléfono celular.

Apropiación de la cuenta: Con dicha clave, el delincuente accede al perfil de WhatsApp de la persona afectada y cierra la sesión original.

Solicitud de dinero: Apoderado de la cuenta, envía mensajes a los contactos de la víctima pidiéndoles transferencias económicas.

Desde la empresa aclararon que el hecho de que quien realiza el llamado conozca el nombre, el domicilio u otros datos particulares del usuario no acredita en absoluto que pertenezca a ENERSA.

Recomendaciones de Prevención

Para prevenir este tipo de maniobras y evitar el compromiso de datos personales, ENERSA insta a la población a tener en cuenta las siguientes pautas de seguridad:

No entregar credenciales: Jamás compartir códigos de verificación, contraseñas ni claves secretas con personas que llamen o envíen mensajes de texto.

Verificación independiente: Cortar la comunicación sospechosa y consultar al Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI) al número 0800 777 0080. La búsqueda del canal de contacto debe realizarse de manera independiente, sin utilizar números telefónicos ni enlaces enviados por quien hizo la llamada.

Confirmación de identidad antes de transferir: Ante un pedido inesperado de dinero recibido por WhatsApp de parte de un conocido, es imprescindible confirmar la identidad del remitente mediante una llamada telefónica convencional u otro medio directo antes de realizar cualquier transferencia.

Protocolo de acción

En caso de haber compartido por error un código de verificación o haber sido víctima de un fraude económico, se recomienda actuar de manera inmediata siguiendo estas instrucciones:

Avisar a la red de contactos: Advertir a familiares y allegados por un medio alternativo para evitar que sean engañados con pedidos de dinero a nombre de la víctima.

Recuperar el perfil de WhatsApp: Seguir las instrucciones provistas por el Centro de ayuda oficial de WhatsApp para restablecer la cuenta.

Radicar la denuncia: Realizar la denuncia correspondiente ante la Policía o la Fiscalía.

Notificar a las entidades financieras: Si se llegó a transferir dinero, contactar de inmediato al banco o a la billetera virtual utilizada en la transacción.

Canales oficiales de contacto de Enersa

Para realizar consultas, verificar la legitimidad de un contacto o reportar irregularidades, los usuarios deben utilizar únicamente las vías oficiales verificadas por la empresa.

Enersa WhatsApp Paraná
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