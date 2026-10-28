Copa Argentina: Atlético Tucumán y Platense se enfrentan por un lugar en la final

El Decano y el Calamar jugarán a las 21.15, en Salta, por la semifinal de la Copa Argentina. El ganador definirá el título ante el vencedor de Boca-Banfield.

Atlético Tucumán y Platense se enfrentarán este miércoles para definir al primer clasificado a la final de la Copa Argentina . El encuentro, programado para las 21.15, se llevará a cabo en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro será Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

El ganador jugará la final contra el vencedor de Boca-Banfield, que se enfrentarán el 14 de noviembre.

¿Cómo llegaron a la semifinal de la Copa Argentina?

El Decano llega a este encuentro con la ilusión al máximo, ya que en los cuartos de final eliminó por penales al último campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza, luego de un durísimo encuentro en el que consiguió la igualdad de manera agónica.

Previamente, los dirigidos por Julio César Falcioni derrotaron a Sportivo Barracas (2-1), Talleres de Córdoba (3-0) e Independiente (4-0).

De esta manera, el equipo tucumano, que quiere volver a ser protagonista en el fútbol argentino, buscará disputar la final de la Copa Argentina, tal como lo hizo en la edición 2017, cuando cayó 2-1 ante River en el partido decisivo.

Del otro lado estará el Calamar de Martín Palermo comenzó ganando 1-0 ante Argentino de Monte Maíz, luego venció 4-3 a San Martín de San Juan por penales en los 16avos de final y 3-1, también desde los 12 pasos, a Instituto por los octavos. Por último, en cuartos de final le ganó 1-0 a Estudiantes y se metió entre los cuatro mejores por primera vez en su historia.

En los últimos años el Marrón se acostumbró a pelear por cosas importantes, tras su ascenso en 2021. Luego de ser el subcampeón de la Copa de la Liga 2023, su primer golpe llegó en el 2025, cuando dio la gran sorpresa y se consagró campeón del Torneo Apertura eliminando de manera consecutiva y en condición de visitante a Racing, River y San Lorenzo, para finalmente ganarle a Huracán en la final.

En este 2026, el Calamar alcanzó los cuartos de final en la Copa Libertadores, donde cayó en una muy apretada serie contra el Fluminense de Brasil.

Formaciones para Atlético Tucumán y Platense

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Hora y TV: 21.15 (TyC Sports).

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Padre Ernesto Martearena de Salta.