Empate sin goles entre Bélgica e Irán y el Grupo G se define en la última jornada

Bélgica e Irán empataron 0-0 en Los Ángeles y cierran su participación en la segunda fecha del Grupo G con dos unidades, producto de dos igualdades. Con este resultado, los asiáticos se mantienen primeros de la zona, mientras que los europeos segundos y ambos están clasificando a los dieciseisavos de final. Sin embargo, todo podrá cambiar a las 22 horas de la Argentina, cuando Nueva Zelanda y Egipto se enfrenten en Vancouver, Canadá.