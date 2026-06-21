Uno Entre Rios | Ovación | Bélgica

Empate sin goles entre Bélgica e Irán y el Grupo G se define en la última jornada

En Los Ángeles, Bélgica e Irán empataron 0-0. Nathan Ngoy fue expulsado en el seleccionado europeo y ahora ambos esperan el resultado de Nueva Zelanda-Egipto.

21 de junio 2026 · 18:17hs
Belgica no pudo con Irán. 

Belgica no pudo con Irán. 

Bélgica e Irán empataron 0-0 en Los Ángeles y cierran su participación en la segunda fecha del Grupo G con dos unidades, producto de dos igualdades. Con este resultado, los asiáticos se mantienen primeros de la zona, mientras que los europeos segundos y ambos están clasificando a los dieciseisavos de final. Sin embargo, todo podrá cambiar a las 22 horas de la Argentina, cuando Nueva Zelanda y Egipto se enfrenten en Vancouver, Canadá.

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