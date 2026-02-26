Coudet negó haber recibido ofertas de River Plate

Eduardo Coudet negó haber sido contactado por los dirigentes de River Plate para reemplazar a Marcelo Gallardo, quien dejará la conducción técnica del Millonario este jueves después del encuentro ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

"Juro por mis cuatro hijos que nadie se puso en contacto conmigo ni con mi representante", afirmó el actual entrenador de Alavés de España en la conferencia de prensa brindada este jueves en la previa del encuentro que disputará este viernes ante Levanta por la jornada 26 de la Liga de España.

Más allá de esta declaración, el Chacho no ocultó la ilusión por ocupar la vacante que se producirá en el barrio porteño de Núñez. “Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona, son top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos. Viven un momento especial porque despiden a uno de los entrenadores más importantes de la historia de River. Es una situación natural por estar en una lista de candidatos, pero nada más”.

Según replicó el diario español AS, el entrenador de 51 años expresó: “Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo ni con mi representante. No me planteo lo que pasaría en caso de una llamada pero si yo midiera 1,90 y le pegara perfecto sería un fuera de serie. El pudiera o pudiese no existe. También he dicho que merecemos más puntos pero he llamado a la Federación Española y me han dicho que no nos los devuelven. Yo tengo la cabeza metida en eso”.

¿Se despide del Alavés?

Luego de iniciar su trayectoria como entrenador en Rosario Central en el 2015, el Chacho pasó por Tijuana de México y tuvo un regreso al país para comandar a Racing durante tres temporadas. Su camino siguió fuera de Argentina como técnico del Internacional y Atlético Mineiro en Brasil, y del Celta de Vigo y el Alavés en España.

Coudet desembarcó en el club de la ciudad de Vitoria en diciembre del 2024 para reemplazar a Luis García Plaza y logró cumplir el objetivo de sostener al equipo en La Liga de España: quedó 15° con 42 puntos, a dos del Leganés, último descendido. En las 25 jornadas del calendario 2025/26, el Alavés de Coudet suma 27 unidades y se posiciona en el 14° lugar, con tres más que el Mallorca que hoy estaría cayendo a Segunda División junto con Levante y Real Oviedo.

En este marco, el Chacho podría dirigir este viernes su último juego en Alavés, a pesar de que a mediados del 2025 renovó contrato hasta junio del 2026. En el Estadio Ciudad de Valencia, a partir de las 17 (hora Argentina), visitará al Levante en el inicio de la 26ª fecha del torneo español.

“No hemos hablado con los chicos sobre cosas que no suceden. Ha sido una semana normal. Entiendo el ruido, no estoy al margen de todo esto. El teléfono no suena, salta. También periodistas de allá. Hay gente que me ha llamado estos días más que en toda la temporada. El ruido es fuerte y para mí, que estuve muchos años en aquella institución, lo veo como algo natural porque sé cómo actúan los dirigentes. Yo estoy en casa con la computadora viendo fútbol y tratando de entender lo que va a hacer o no el rival. Sé la repercusión que esto conlleva”, expresó en la conferencia de cara a este importante duelo en la pelea por la permanencia.

Eduardo Coudet dejó una huella en el Millonario

Aunque inició su carrera futbolística en Platense y luego pasó por Rosario Central y San Lorenzo, el Chacho dejó una huella como jugador con la banda roja cruzada en el pecho. Llegó en 1999 y, durante sus dos ciclos en la institución de Núñez (99-02) y (02-04), conquistó cinco campeonatos de Primera División. En total disputó 179 partidos, en los que aportó 27 goles y brindó 49 asistencias. También pasó por instituciones como Celta de Vigo, San Luis, Necaxa, Colón, Philadelphia Union y Fort Lauderdale Strikers.

De esta manera, el Chacho se perfila para tomar las riendas del Millonario para sustituir a Marcelo Gallardo, quien pero que tuvo un segundo ciclo lejos del esperado. Entre agosto de 2024 y febrero de 2026, el Muñeco dirigió 85 partidos en su segundo ciclo al frente del Millonario, con un balance de 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, alcanzando una efectividad del 53,72%. Su equipo anotó 107 goles y recibió 68.

Durante este período, el conjunto de Núñez no obtuvo títulos y solo disputó una final, en la que cayó por penales ante Talleres por la Supercopa Internacional. Además, el equipo registró una racha negativa en los últimos 20 encuentros, con solo 5 triunfos, 3 empates y 12 derrotas, sin lograr revertir ningún partido que comenzara perdiendo, y acumuló el mayor número de derrotas en los últimos 15 partidos de liga entre todos los equipos del campeonato.