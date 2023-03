LO QUE VIENE

El alero Bautista Fernández, manifestó en diálogo con Ovación que es “un partido muy importante” que necesitan ganar para ir con confianza a los partidos de visitante. “Ellos son un equipo parecido al nuestro, que tiene ocho o nueve jugadores que ahora en la tabla están décimos. Nosotros estamos octavos y cualquier resultado puede cambiar las posiciones. Nos imaginamos un partido que de acá a 15 días este va a ser uno de los más importantes”, sostuvo el jugador de Paraná.

Para Bautista hoy la cabeza está en el partido ante Montmartre y tratan de “no pensar” en la gira por el norte para no desviar el eje. “Si logramos ganar el parido nos va a dar un poco de aire para ir a la gira más tranquilos. Sin tanta presión. Es una gira muy complicada de cuatro partidos que nos tendremos que preparar mentalmente. No tenemos que pensar en eso porque primero está este partido y después porque no podemos cambiar. Ya está así y vamos a ir a jugar cada partido como si no hubiésemos jugado el día anterior. Sin pensar en el desgaste físico”, confió uno de los de goleadores del equipo.

El jugador que llegó a préstamo de Quimsa destacó las principales virtudes de este Echagüe y dijo que lo “principal” es que es un “equipo unido”. “Tenemos confianza en todos los jugadores. Siempre que uno toma decisiones lo apoyan todos los jugadores. Y a partir de ahí pueden entrar los tiros o no, el último creo que entraron un 20% de triples, pero no hubo reproches o quejas. Y eso nos va a llevar al partido de mañana (por hoy) con la misma confianza. Eso es lo que veo en el equipo, estamos unidos”, remarcó Fernández.

El perimetral coincidió con el capitán Lisandro Ruiz Moreno, quien la semana pasada, luego del triunfo ante Ceres, sostuvo que la defensa es el sello de este equipo. “La defensa es el fuerte porque sabemos cómo defendemos, conocemos las reglas y no somos un equipo de improvisar en defensa. Entonces tratamos de mantener la base y desde ahí buscamos dejar al equipo rival en menos de 75 puntos, que es el objetivo que siempre nos planteamos y lo venimos logrando en los últimos partidos”, destacó el jugador