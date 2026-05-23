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El oficialismo se impuso en Echagüe

La lista Sentimiento Azul y Negro, encabezada por el actual presidente Gustavo Piérola, ganó las elecciones en Echagüe. Los socios apostaron a la continuidad.

23 de mayo 2026 · 19:52hs
Este sábado fueron las elecciones en Echagüe.

Prensa Echagüe.

Este sábado fueron las elecciones en Echagüe.

La lista oficialista Sentimiento Azul y Negro, encabezada por Gustavo Piérola, se impuso este sábado en las elecciones desarrolladas en el Atlético Echagüe Club, en una jornada institucional que contó con una importante concurrencia de socios y se llevó adelante con total normalidad y tranquilidad. De esta manera, Piérola continuará al frente de la institución paranaense por un nuevo período de dos años, tras el acto eleccionario realizado en el Salón Affinis, luego de la Asamblea General Ordinaria desarrollada durante la mañana en la sede social de calle 25 de Mayo.

Votación en Echagüe

La jornada democrática volvió a poner en valor el compromiso de los socios con la vida institucional del club, en un contexto de participación activa y acompañamiento al futuro de la entidad. Desde ambas listas destacaron el respeto y el clima cordial con el que se desarrolló todo el proceso electoral.

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El recuento dispuso la obtención de 217 votos para la Lista 94 “Sentimiento Azul y Negro”, mientras que la Lista 11 “ADN Azul y Negro” logró 107 votos.

Tras conocerse el resultado, desde el oficialismo remarcaron la importancia de continuar trabajando en el crecimiento deportivo, social y comunitario de la institución, sosteniendo proyectos y avanzando en nuevas iniciativas para el desarrollo del club.

Echagüe oficialismo Elecciones
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