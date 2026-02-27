Uno Entre Rios | Ovación | Echagüe

Echagüe inicia su participación en la Ronda Permanencia de la Liga Nacional

Este viernes Echagüe se presentará en Catamarca, donde desde las 21 se enfrentará con Ateneo Mariano Moreno.

27 de febrero 2026 · 19:03hs
Echagüe luchará por conservar su plaza en la segunda división del vóley argentino.

Prensa Echagüe

Echagüe luchará por conservar su plaza en la segunda división del vóley argentino.

Tras una Primera Fase que lejos estuvo de ser la deseada y sólo ganó un partido de los 14 que disputó, el primer equipo del Atlético Echagüe Club deberá disputar la Ronda Permanencia de la Liga Nacional de Vóley Masculino.

Este viernes, a partir de las 21, se presentará en la localidad de Villa Dolores, en Catamarca, donde jugará contra el local Ateneo Mariano Moreno. La serie será al mejor de tres partidos, todos en la localidad del noroeste argentino.

Rowing cerró la fase regular con una victoria. 

Liga Nacional: Rowing y Echagüe conocen a sus próximos rivales

Rowing buscará quedar entre los cuatro primeros de la Zona A y clasificarse a pelear por el ascenso.

Se termina la primera fase de la Liga Nacional Masculina

El Negro, que finalizó octavo en la Zona 1, se medirá contra el quinto de la Zona 2, bajo el sistema de playin. Es decir, que si gana automáticamente asegurará su plaza en la divisional; mientras que si pierde deberá medirte contra quien sea derrotado en la serie entre Libertad de San Jerónimo Norte e Infernales de Salta.

Echagüe Liga Nacional Catamarca vóley
Noticias relacionadas
Este fin de semana se disputa un Sudamericano de Seniors en Federación

Este fin de semana se disputa un Sudamericano de Seniors en Federación

San José ahora definirá el 13° y 14° puesto con la Selección Argentina Menor.

San José ganó y mantuvo su plaza en la Liga Nacional Femenina

liga de campeones: real madrid-manchester city, el plato fuerte de octavos de final

Liga de Campeones: Real Madrid-Manchester City, el plato fuerte de octavos de final

Belgrano derrotó a un peso pesado como Colón en la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial Masculina.

Copa Túnel Subfluvial: se confirmaron los cruces de la segunda edición

Ver comentarios

Lo último

Echagüe inicia su participación en la Ronda Permanencia de la Liga Nacional

Echagüe inicia su participación en la Ronda Permanencia de la Liga Nacional

La Cámara de Senadores aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

La Cámara de Senadores aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

Este fin de semana se disputa un Sudamericano de Seniors en Federación

Este fin de semana se disputa un Sudamericano de Seniors en Federación

Ultimo Momento
Echagüe inicia su participación en la Ronda Permanencia de la Liga Nacional

Echagüe inicia su participación en la Ronda Permanencia de la Liga Nacional

La Cámara de Senadores aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

La Cámara de Senadores aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

Este fin de semana se disputa un Sudamericano de Seniors en Federación

Este fin de semana se disputa un Sudamericano de Seniors en Federación

San José ganó y mantuvo su plaza en la Liga Nacional Femenina

San José ganó y mantuvo su plaza en la Liga Nacional Femenina

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Policiales
Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la pena natural y la sentencia se conocerá el lunes

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la "pena natural" y la sentencia se conocerá el lunes

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

Ovación
Echagüe inicia su participación en la Ronda Permanencia de la Liga Nacional

Echagüe inicia su participación en la Ronda Permanencia de la Liga Nacional

Este fin de semana se disputa un Sudamericano de Seniors en Federación

Este fin de semana se disputa un Sudamericano de Seniors en Federación

San José ganó y mantuvo su plaza en la Liga Nacional Femenina

San José ganó y mantuvo su plaza en la Liga Nacional Femenina

Liga de Campeones: Real Madrid-Manchester City, el plato fuerte de octavos de final

Liga de Campeones: Real Madrid-Manchester City, el plato fuerte de octavos de final

Rocamora comienza la gira en Mar del Plata

Rocamora comienza la gira en Mar del Plata

La provincia
Piedras Blancas vivirá este sábado la 35ª edición del Festival del Minero

Piedras Blancas vivirá este sábado la 35ª edición del Festival del Minero

El Senado de Entre Ríos realizará la primera sesión ordinaria del año el martes

El Senado de Entre Ríos realizará la primera sesión ordinaria del año el martes

El Concejo Deliberante de Paraná iniciará su Período de Sesiones Ordinarias 2026

El Concejo Deliberante de Paraná iniciará su Período de Sesiones Ordinarias 2026

Entre Ríos vuelve al mercado internacional con una emisión de deuda por USD 300 millones

Entre Ríos vuelve al mercado internacional con una emisión de deuda por USD 300 millones

Elecciones en la UNER: consenso histórico en más de 50 años

Elecciones en la UNER: consenso histórico en más de 50 años

Dejanos tu comentario