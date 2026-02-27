Echagüe inicia su participación en la Ronda Permanencia de la Liga Nacional Este viernes Echagüe se presentará en Catamarca, donde desde las 21 se enfrentará con Ateneo Mariano Moreno. 27 de febrero 2026 · 19:03hs

Prensa Echagüe Echagüe luchará por conservar su plaza en la segunda división del vóley argentino.

Tras una Primera Fase que lejos estuvo de ser la deseada y sólo ganó un partido de los 14 que disputó, el primer equipo del Atlético Echagüe Club deberá disputar la Ronda Permanencia de la Liga Nacional de Vóley Masculino.

Este viernes, a partir de las 21, se presentará en la localidad de Villa Dolores, en Catamarca, donde jugará contra el local Ateneo Mariano Moreno. La serie será al mejor de tres partidos, todos en la localidad del noroeste argentino.

El Negro, que finalizó octavo en la Zona 1, se medirá contra el quinto de la Zona 2, bajo el sistema de playin. Es decir, que si gana automáticamente asegurará su plaza en la divisional; mientras que si pierde deberá medirte contra quien sea derrotado en la serie entre Libertad de San Jerónimo Norte e Infernales de Salta.