Uno Entre Rios | Ovación | Inglaterra

Bombazo en Inglaterra: afuera Foden, Palmer y Alexander-Arnold del Mundial

Thomas Tuchel sorprendió con la lista de Inglaterra para el Mundial 2026: dejó afuera a varias figuras y apostó por nombres inesperados.

22 de mayo 2026 · 11:51hs
Bombazo en Inglaterra: afuera Foden

Bombazo en Inglaterra: afuera Foden, Palmer y Alexander-Arnold del Mundial.

Thomas Tuchel presentó este viernes la lista definitiva de convocados de Inglaterra para el Mundial 2026 y la decisión del entrenador alemán sacudió al fútbol europeo. La nómina de los Tres Leones incluye varias ausencias resonantes, apuestas inesperadas y señales claras de renovación dentro del plantel.

Entre los jugadores que quedaron afuera aparecen nombres de enorme trayectoria y actualidad internacional, como Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden y Cole Palmer. Las exclusiones generaron sorpresa tanto en Inglaterra como en el resto del continente, especialmente por el peso específico que estos futbolistas tuvieron en los últimos ciclos de la selección.

Gustavo Costas podría dejar el banco de suplentes de Racing.

Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Racing

Pep Guardiola cerró su ciclo en el Manchester City tras una década. 

Fin de una era: "Pep" Guardiola dejó de ser el DT de Manchester City

LEER MÁS: Daniel el Pato Salerno vivirá su séptima Copa del Mundo

Mundial 2026: Inglaterra presentó su lista con bajas impactantes

Embed

Al mismo tiempo, Tuchel decidió apostar por algunos futbolistas menos esperados. Djed Spence logró meterse en la convocatoria tras una buena temporada en Tottenham, mientras que Dean Henderson e Ivan Toney reaparecen en la consideración del entrenador cuando parecían alejados definitivamente del seleccionado.

La falta de continuidad y el bajo rendimiento en sus clubes durante la última temporada habrían sido factores determinantes para varias de las bajas. Palmer arrastró problemas físicos y perdió protagonismo en Chelsea, mientras que Foden nunca logró consolidarse como una pieza determinante en el Manchester City durante este curso.

Otro de los casos que más ruido hizo fue el de Alexander-Arnold. El lateral dejó Liverpool para sumarse al Real Madrid con la ilusión de convertirse en figura en el Santiago Bernabéu, pero sus primeros meses en España estuvieron marcados por dificultades de adaptación y un rendimiento irregular. Finalmente, Tuchel decidió excluirlo de la lista mundialista.

La salida de Harry Maguire también expone el cambio de ciclo que intenta impulsar el técnico alemán. El defensor, habitual titular en las Eliminatorias UEFA, expresó públicamente su decepción tras enterarse de la noticia. "Me he quedado conmocionado y destrozado por la decisión. No he amado nada más que ponerme esa camiseta y representar a mi país a lo largo de estos años", escribió el zaguero en sus redes sociales.

Pese a las bajas, Inglaterra mantiene una base de figuras de primer nivel. Harry Kane, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford y Ollie Watkins liderarán a un equipo que buscará volver a pelear por el título mundial.

Además de las ausencias más resonantes, también quedaron fuera de la convocatoria Morgan Gibbs-White, Adam Wharton, Jarrod Bowen, Levi Colwill, Luke Shaw, Fikayo Tomori y Myles Lewis-Skelly.

Inglaterra lista Mundial
Noticias relacionadas
sionista recibira a recreativo por la liga federal

Sionista recibirá a Recreativo por la Liga Federal

liga argentina: derrota y eliminacion de la union de colon

Liga Argentina: Derrota y eliminación de La Unión de Colón

Echagüe se ilusiona con ingresar a los playoffs

APB: Echagüe sorprendió a Ciclista y se ilusiona con los playoffs

daniel el pato salerno vivira su septima copa del mundo

Daniel el Pato Salerno vivirá su séptima Copa del Mundo

Ver comentarios

Lo último

Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Racing

Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Racing

Bombazo en Inglaterra: afuera Foden, Palmer y Alexander-Arnold del Mundial

Bombazo en Inglaterra: afuera Foden, Palmer y Alexander-Arnold del Mundial

Fin de una era: Pep Guardiola dejó de ser el DT de Manchester City

Fin de una era: "Pep" Guardiola dejó de ser el DT de Manchester City

Ultimo Momento
Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Racing

Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Racing

Bombazo en Inglaterra: afuera Foden, Palmer y Alexander-Arnold del Mundial

Bombazo en Inglaterra: afuera Foden, Palmer y Alexander-Arnold del Mundial

Fin de una era: Pep Guardiola dejó de ser el DT de Manchester City

Fin de una era: "Pep" Guardiola dejó de ser el DT de Manchester City

Sionista recibirá a Recreativo por la Liga Federal

Sionista recibirá a Recreativo por la Liga Federal

Paraná: brindarán una charla sobre cómo impacta el deporte en el cerebro de un niño

Paraná: brindarán una charla sobre cómo impacta el deporte en el cerebro de un niño

Policiales
Gualeguay: condenaron a prisión condicional a la mujer que chocó y mató a Matteo Rothar

Gualeguay: condenaron a prisión condicional a la mujer que chocó y mató a Matteo Rothar

Pablo Laurta designó al abogado de Nahir Galarza y fue trasladado a Paraná

Pablo Laurta designó al abogado de Nahir Galarza y fue trasladado a Paraná

Paraná: desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso

Paraná: desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso

Gualeguay: condenan a 18 años de prisión a un hombre por violación

Gualeguay: condenan a 18 años de prisión a un hombre por violación

Falleció la mujer apuñalada en La Paz por su excuñado

Falleció la mujer apuñalada en La Paz por su excuñado

Ovación
Fin de una era: Pep Guardiola dejó de ser el DT de Manchester City

Fin de una era: "Pep" Guardiola dejó de ser el DT de Manchester City

Sionista recibirá a Recreativo por la Liga Federal

Sionista recibirá a Recreativo por la Liga Federal

Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Racing

Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Racing

APB: Echagüe sorprendió a Ciclista y se ilusiona con los playoffs

APB: Echagüe sorprendió a Ciclista y se ilusiona con los playoffs

Juan Manuel Moyano hará historia en el Súper Rugby Américas

Juan Manuel Moyano hará historia en el Súper Rugby Américas

La provincia
Paraná: brindarán una charla sobre cómo impacta el deporte en el cerebro de un niño

Paraná: brindarán una charla sobre cómo impacta el deporte en el cerebro de un niño

Una maestra de Concordia se llevó el premio mayor en el programa de Darío Barassi

Una maestra de Concordia se llevó el premio mayor en el programa de Darío Barassi

La panadería social San José abre sus puertas a escuelas para compartir sus sabores y sus sueños

La panadería social San José abre sus puertas a escuelas para compartir sus sabores y sus sueños

Rosario Romero participará de una misión comercial e institucional en China

Rosario Romero participará de una misión comercial e institucional en China

Entre Ríos muestra indicadores positivos en crecimiento del empleo industrial

Entre Ríos muestra indicadores positivos en crecimiento del empleo industrial

Dejanos tu comentario