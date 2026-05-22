Bombazo en Inglaterra: afuera Foden, Palmer y Alexander-Arnold del Mundial.

Thomas Tuchel sorprendió con la lista de Inglaterra para el Mundial 2026: dejó afuera a varias figuras y apostó por nombres inesperados.

Thomas Tuchel presentó este viernes la lista definitiva de convocados de Inglaterra para el Mundial 2026 y la decisión del entrenador alemán sacudió al fútbol europeo . La nómina de los Tres Leones incluye varias ausencias resonantes, apuestas inesperadas y señales claras de renovación dentro del plantel.

Entre los jugadores que quedaron afuera aparecen nombres de enorme trayectoria y actualidad internacional, como Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden y Cole Palmer. Las exclusiones generaron sorpresa tanto en Inglaterra como en el resto del continente, especialmente por el peso específico que estos futbolistas tuvieron en los últimos ciclos de la selección.

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Mundial 2026: Inglaterra presentó su lista con bajas impactantes

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Al mismo tiempo, Tuchel decidió apostar por algunos futbolistas menos esperados. Djed Spence logró meterse en la convocatoria tras una buena temporada en Tottenham, mientras que Dean Henderson e Ivan Toney reaparecen en la consideración del entrenador cuando parecían alejados definitivamente del seleccionado.

La falta de continuidad y el bajo rendimiento en sus clubes durante la última temporada habrían sido factores determinantes para varias de las bajas. Palmer arrastró problemas físicos y perdió protagonismo en Chelsea, mientras que Foden nunca logró consolidarse como una pieza determinante en el Manchester City durante este curso.

Otro de los casos que más ruido hizo fue el de Alexander-Arnold. El lateral dejó Liverpool para sumarse al Real Madrid con la ilusión de convertirse en figura en el Santiago Bernabéu, pero sus primeros meses en España estuvieron marcados por dificultades de adaptación y un rendimiento irregular. Finalmente, Tuchel decidió excluirlo de la lista mundialista.

La salida de Harry Maguire también expone el cambio de ciclo que intenta impulsar el técnico alemán. El defensor, habitual titular en las Eliminatorias UEFA, expresó públicamente su decepción tras enterarse de la noticia. "Me he quedado conmocionado y destrozado por la decisión. No he amado nada más que ponerme esa camiseta y representar a mi país a lo largo de estos años", escribió el zaguero en sus redes sociales.

Pese a las bajas, Inglaterra mantiene una base de figuras de primer nivel. Harry Kane, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford y Ollie Watkins liderarán a un equipo que buscará volver a pelear por el título mundial.

Además de las ausencias más resonantes, también quedaron fuera de la convocatoria Morgan Gibbs-White, Adam Wharton, Jarrod Bowen, Levi Colwill, Luke Shaw, Fikayo Tomori y Myles Lewis-Skelly.