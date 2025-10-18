Post fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Boca recibe a Belgrano a partir de las 18. Leandro Paredes será titular y portará la cinta de capitán.

Claudio Úbeda intentará cortar la racha de sequía de títulos en Boca y clasificarlo a la Copa Libertadores.

En un duelo que estará marcado por la emoción, ya que será el primero de Boca tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el conjunto azul y oro recibe a Belgrano a partir de las 18.15 en La Bombonera por la fecha 13 del Torneo Clausura. Además, AFA confirmó que disputará el encuentro pendiente ante Barracas Central el próximo lunes 27 de octubre.

Tras la contundente victoria 5-0 ante Newell’s y mantenerse segundo en la tabla anual, el plantel de Boca vivió días difíciles, pero debió enfocarse rápidamente en el próximo compromiso. En el regreso de los seleccionados de la fecha FIFA, la principal figura, Leandro Paredes, se reintegró al grupo el miércoles.

La noticia negativa de la semana fue la confirmación de la grave lesión de Alan Velasco, quien no volverá a jugar en lo que resta del Torneo Clausura. En contraste, Claudio Úbeda planea el regreso de Carlos Palacios al once inicial, recuperado de su dolencia, aunque su lugar es disputado también por Kevin Zenón.

Duelo cargado de emociones para Boca en La Bombonera

El Xeneize confirmó la baja definitiva de Edinson Cavani para el duelo contra Belgrano, ya que el uruguayo no pudo superar sus problemas físicos y volvió a trabajar de forma diferenciada. Ante esta realidad, y por el gran momento que atraviesan, la dupla ofensiva titular de Boca seguirá siendo la conformada por Miguel Merentiel junto con Milton Giménez.

Belgrano, con un andar irregular en el Torneo Clausura, necesita urgentemente una victoria para asegurar su lugar en la zona de clasificación a los octavos de final. El Pirata se ubica actualmente décimo con 15 puntos, producto de tres triunfos, seis empates y tres derrotas en 12 jornadas.

El equipo comandado por Ricardo Zielinski se encuentra a solo una unidad de Huracán, que por ahora es el último clasificado a los playoffs, y arrastra una racha de tres empates consecutivos, destacándose el 0 a 0 conseguido en el clásico frente a Talleres y luego el 1-1 contra Estudiantes como local. Más allá de esto, está en semifinales de Copa Argentina, donde se medirá con Argentinos Juniors el jueves 23/10.

Probable formación de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Probable formación de Belgrano

Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Tobías Ostchega; Ulises Sánchez, Rodrigo Saravia, Francisco González, Julián Mavilla; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Hora y TV: 18.15 (ESPN Premium).

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: La Bombonera.