Don Bosco y Atlético Paraná no pudieron romper el cero en la Avenida

Fue un punto que claramente le cayó mejor al equipo visitante. En el estadio Carlos Federik de la Avenida, se enfrentaron Don Bosco y Atlético Paraná, por la cuarta fecha de la Zona 8 de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur. El partido no tuvo emociones y finalizó empatado 0 a 0.

A pesar de no haber podido asegurarse la clasificación a la próxima instancia del certamen, esta igualdad claramente lo dejó mejor parado al Gato, no tanto por el punto sumado en sí, sino porque mantiene la ventaja de tres unidades ante el Salesiano, que no pudo alcanzar a su rival de turno en lo más alto de la tabla de posiciones del grupo.