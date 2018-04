Difundieron el operativo de seguridad para el encuentro de Patronato con Rosario Central

Con motivo de jugarse en el día domingo 1 de abril, a partir de las 15.30, el partido entre Patronato y Rosario Central, desde la Jefatura departamental de Policía se informaron los cortes de calle y otras medidas de seguridad.





Las entradas se podrán adquirir el día sábado 31 de 11 a 20 y el día domingo 1 de abril desde las 10 hasta el inicio del partido.





El estadio Presbítero Grella abrirá sus puertas al público a partir de las 13.30 y el tránsito estará restringido desde las 13 en las siguientes intersecciones de calle 3 de febrero y Churruarin – Marangunich y Almafuerte – Ayacucho y Churruarin – Brown y Ayacucho – Borgobello y Saraví – Saraví y Ceballos y Saraví y Grella.





En tanto se indicó que los ingresos y egresos de público con control de entradas en San Nicolás y Ayacucho - Saravi y Grella - Churruarin y Grella.





El ingreso a Platea y Tribuna Grella se realizará por calle Churruarin y Marangunich o Grella. En tanto, el ingreso a la Tribuna de calle San Nicolás, se realizara desde calle Ayacucho y San Nicolás hacia el cardinal oeste.



Los medios de prensa que se encuentren debidamente acreditados y autorizados deberán hacer ingreso por calle Grella conforme se venía realizando.





Se recordó que estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas dentro de los 200 metros a la redonda del club. De detectarse alguna situación en contrario se notificará al propietario, se labrará el correspondiente expediente con intervención del área municipal que corresponda.





Entre otras recomendaciones y a fin de evitar cualquier tipo de percances, se hace saber que no se podrá ingresar al estadio, tanto al sector de populares o plateas, con elementos prohibidos como botellas de vidrio o plásticas, cintos con hebillas metálicas, encendedores, radios, rollos de papel, equipos de mates u otros elementos similares, papel picado ni pirotecnia.



Asimismo, y coordinado previamente con el departamento de seguridad del Club Patronato, los simpatizantes podrán ingresar con banderas de mamo que no supere 1 x 1.5 mts. y su bastidor deberá ser de plástico no mayor los 2 metros de longitud debiendo ser los colores de la tela relativos al club; quedando restringido leyendas o insignias que ofendan a instituciones ya sea políticas, religiosas, u otras, que no tengan relación al Club, o con camisetas que no sean del club local.





Por otra parte, se indicó que, de detectarse personas que tengan entradas que no correspondan, les serán retenidas y no se dejará ingresar al estadio, labrándose las actuaciones correspondientes, informándose esto al SISEF. Esto incluye a personas con derecho de admisión y restricciones judiciales, personas mayores con entradas para niños, varones con entradas de mujeres, entre otras irregularidades.