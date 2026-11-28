Desde las 19.45, el CAE y el PRC se medirán en la final del Torneo Oficial de Damas en La Tortuguita, donde se jugará también la final de la Zona Ascenso.

Tarde de definiciones para el hockey sobre césped paranaense. Este sábado se conocerán a los campeones de la categoría Primera del Torneo Oficial de Damas de la Federación Entrerriana de Hockey sobre Césped y Pista (FEH) , tanto para la Zona Ascenso como para la Zona Campeonato.

Las actividades se centrarán en el predio La Tortuguita del Paraná Rowing Club, donde se disputarán las finales de las dos divisiones, como así también el partido por el tercer y cuarto puesto en la categoría principal.

A partir de las 15.45, los primeros que moverán la bocha serán Talleres Rojo y Paracao Azul, que se enfrentarán buscando un lugar en el podio de la Zona Campeonato. El Rojo, que fue tercero en la Fase Regular, viene de caer en las semifinales ante Rowing Azul; mientras que el conjunto Auriazul, cuarto en la primera etapa, fue derrotado por Estudiantes Negro anteriormente.

Luego, será el turno de la final de la Zona Ascenso. Desde las 17.45, Capibá y Talleres Blanco dirimirán al campeón de la segunda división, buscando dar el salto a la categoría principal para el 2027. El cuadro Amarillo llega tras eliminar a Unión Agrarios Cerrito en semifinales; mientras que la T hizo lo propio ante Rowing Blanco en la instancia anterior.

La definición del Torneo Oficial de Damas

Y finalmente se vivirá el plato fuerte de la jornada, con la final de la Zona Campeonato, que se desarrollará desde las 19.45. Estudiantes Negro, el mejor de la Primera Fase, se verá las caras con Rowing Azul, que finalizó segundo, en una nueva edición del clásico que será a todo o nada. Este será trasmitido en vivo por la señal televisiva de El Once, y también por su canal de YouTube.

El CAE buscará el tricampeonato a nivel local, ya que en 2024 le ganó la final a Rowing y en 2025 a Talleres. Por su parte, el PRC intentará volver a consagrarse luego de cinco años, ya que su último título en este certamen fue en 2021, cuando se impuso sobre Estudiantes.

Vale destacar que los acérrimos rivales ya disputaron una final este año, cuando se enfrentaron en el partido definitorio del Campeonato Regional de Clubes NEA que se jugó en Rosario, donde el cuadro Remero se impuso en los penales australianos. Por ende, este juego también tendrá un sabor de revancha en el mundo del hockey sobre césped paranaense.