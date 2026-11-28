El Turismo Nacional disputará este fin de semana la última fecha de su calendario en el autódromo de Viedma, donde la Clase 2 tendrá una definición apasionante. Entre los principales protagonistas estará el paranaense Exequiel Bastidas, quien llega como escolta de Tomás Vitar, a apenas un punto de diferencia, y con grandes posibilidades de quedarse con el título. Este sábado clasificará a las 15.10 y 17.20.

El piloto entrerriano manifestó su satisfacción por llegar a una nueva definición de un campeonato nacional y destacó la tranquilidad con la que afronta este compromiso. “Estoy contento de llegar a una nueva definición de un campeonato nacional. Sabemos que depende de nosotros más que de cualquier otro resultado, así que eso también es importante. Concentrado en lo que va a ser el fin de semana, arrancando mañana –por hoy– con los entrenamientos”, expresó.

Bastidas tiene en claro cuál será el objetivo durante todo el fin de semana: terminar por delante de su rival directo. En ese sentido, reconoció que no tener que depender de resultados ajenos representa una ventaja. “Hay que salir a quedar adelante todo el fin de semana y es lo que trataremos de buscar. Está bueno no tener que depender de un resultado externo al rival”, sostuvo a Ovación.

El paranaense cuenta, además, con experiencia en este tipo de instancias decisivas. En 2023 y 2024 disputó definiciones por el campeonato del Turismo Pista, en la Clase 3. Sin embargo, aseguró que cada temporada presenta sus propias dificultades y que encara este desafío con la misma mentalidad de siempre: “Lo corro como si fuera el primer campeonato. Hay que salir a sumar y, obviamente, andar rápido, que es lo más importante. Todos los campeonatos son diferentes, todos tienen lo suyo y todos son difícil”.

La última presentación en Concordia dejó un sabor amargo para Bastidas, especialmente por la sanción recibida tras un incidente en pista que condicionó su resultado. Consultado sobre aquella situación, reconoció que fue una verdadera lástima, aunque remarcó que ya forma parte del pasado. “Con el diario del lunes es un poco más fácil, pero lo que pasó, pasó. Ahora hay que estar concentrado en lo que va a ser el fin de semana, que es lo que importa”, afirmó.

Otro de los desafíos será conocer el circuito de Viedma, un escenario en el que todavía no tuvo experiencia. El piloto confirmó que realizará sus primeras vueltas durante los entrenamientos del sábado, por lo que tendrá que aprovechar cada salida a pista para reconocer el trazado y comenzar a trabajar en la puesta a punto del auto.

"Al circuito no lo conozco, mañana –por hoy– va a ser la primera vez que voy a salir a pista en este circuito, esa primera práctica servirá más de reconocimiento y después empezar a trabajar en el auto”, dijo.

La tranquilidad de Exequiel Bastidas con el equipo

En cuanto al trabajo del equipo de Alejandro Bucci, Bastidas destacó el rendimiento y el compromiso de sus integrantes durante toda la temporada. Aseguró que no hubo modificaciones especiales para esta última fecha y que se mantiene la misma metodología de trabajo que les permitió llegar con posibilidades concretas de pelear el campeonato. "El equipo siempre ha trabajado 10 puntos, así que no hay mucho para inventar. Venimos con el mismo método y ojalá sirva para tener un buen resultado”, comentó.

A diferencia de otras definiciones, Bastidas contó que esta vez decidió vivir la previa en Paraná con mayor tranquilidad, disfrutando de la posibilidad de estar nuevamente ante una oportunidad de consagración nacional. “Estoy bastante tranquilo, lo estoy disfrutando también, llegar a esta etapa. Lo tomé diferente y esperemos que sirva llegar un poco más relajado”, comentó.

Pese a que su meta está 100% a lo que será la definición de este fin de semana, la expectativa también está puesta en el futuro deportivo. Si bien todavía no mantuvo conversaciones formales sobre la temporada 2027, manifestó su deseo de continuar dentro de la estructura de Bucci. “No hemos hablado nada todavía, cuando termine el fin de semana me reuniré y veré a ver qué se puede armar para el año que viene. Me gustaría seguir acá en el equipo, así que eh veremos a ver qué se resuelve después. Ya soy uno más acá, así que me gustaría poder seguir dentro de la estructura”, señaló.

Por último, Bastidas destacó la importancia de haber conseguido la victoria en Villicum durante esta temporada, un resultado que le permitió cumplir con el requisito reglamentario para poder aspirar al título. “Obviamente sirve para todo, así que por suerte ya tenemos el requisito y solo queda sumar más que nuestros rivales”, finalizó el piloto de Paraná que desde este sábado buscará estar adelante y traer el uno pintado a Entre Ríos.