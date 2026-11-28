Estudiantes y Palmeiras se medirán este sábado desde las 17 en el Estadio Centenario de Montevideo por la final de la Copa Libertadores 2026.

El Flaco López (en Palmeira) y Guido Carrillo (en Estudiantes) los dos referentes de área.

La ilusión de conquistar la Gloria Eterna está en marcha. Estudiantes de La Plata y Palmeiras protagonizarán este sábado la gran final de la Copa Libertadores 2026, en un encuentro que se disputará desde las 17 en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, y que reunirá a dos de los equipos más importantes del continente en una definición cargada de historia, expectativas y grandes protagonistas.

El conjunto argentino buscará alcanzar su quinta consagración en el máximo torneo continental, mientras que el equipo brasileño irá por su cuarta corona. La final tendrá, además, un condimento especial: ambos clubes volverán a enfrentarse en una definición de Libertadores después de 58 años, cuando protagonizaron una serie histórica que terminó con la consagración del conjunto platense en tierras uruguayas.

El Centenario volverá a ser escenario de un capítulo trascendental para Estudiantes, que intentará repetir aquella conquista de 1968, cuando derrotó al Palmeiras en el tercer partido de la serie y levantó por primera vez el trofeo continental.

El camino de Estudiantes hacia la final

El recorrido del Pincha hasta la instancia decisiva estuvo marcado por la personalidad, la capacidad de reacción y el protagonismo en condición de visitante. El equipo platense logró superar cada una de las instancias eliminatorias y encontró en los partidos fuera de casa una de sus principales fortalezas para alcanzar la final.

En los octavos de final, Estudiantes se enfrentó a Universidad Católica de Chile. Luego de empatar 1-1 en La Plata, el equipo argentino consiguió una contundente victoria por 3-0 en Santiago, resultado que le permitió avanzar con autoridad a los cuartos de final.

En esa instancia, el desafío fue frente a Corinthians. La serie comenzó con un empate 1-1 en el estadio UNO y se resolvió en territorio brasileño, donde Estudiantes consiguió imponerse por 1-0 para asegurar su clasificación a las semifinales.

El último obstáculo antes de la final fue Flamengo, en una serie que se caracterizó por la paridad y la tensión. Los dos equipos no lograron sacarse diferencias durante los 180 minutos reglamentarios y terminaron igualados 0-0, por lo que la clasificación se definió desde el punto del penal en el Maracaná.

Fernando Muslera fue determinante en la definición. El arquero uruguayo se convirtió en la figura de la serie al atajar tres remates del conjunto brasileño, en una definición que terminó 3-2 a favor de Estudiantes y que desató la celebración del equipo argentino por el pase a la gran final.

El equipo dirigido por Alexander Medina llegará a Montevideo con la confianza que le otorgó ese triunfo, pero también con algunas incógnitas en la conformación del once titular.

Medina deberá resolver algunas dudas en el equipo

Estudiantes tendrá una baja confirmada para la final. Baltasar Rodríguez fue expulsado durante el segundo tiempo del encuentro de vuelta frente a Flamengo y no podrá estar disponible para el partido ante Palmeiras.

El entrenador todavía analiza las alternativas para ocupar ese lugar. Fabricio Pérez y Edwuin Cetré aparecen como los principales candidatos para ingresar en el equipo, aunque también existe la posibilidad de modificar el esquema táctico.

En ese escenario, Gastón Benedetti podría sumarse a la defensa y el Pincha adoptar una formación con cinco defensores, con la intención de fortalecer la estructura defensiva ante el poder ofensivo del conjunto brasileño.

Otra de las incógnitas pasa por Joaquín Correa. El delantero sufrió una lesión muscular de grado 2 en el bíceps de su pierna derecha y su presencia desde el arranque dependerá de su evolución y de las condiciones físicas con las que llegue al partido.

Si Correa no está en condiciones de jugar como titular, Tiago Palacios acompañaría a Guido Carrillo en la ofensiva, en una alternativa que el cuerpo técnico deberá resolver antes del inicio de la final.

Palmeiras también tuvo un camino exigente

El conjunto brasileño tampoco tuvo un recorrido sencillo para llegar a la definición. Palmeiras debió superar adversarios de peso y atravesó dos instancias en las que la clasificación se resolvió desde los doce pasos.

En los octavos de final, el Verdao se enfrentó a Cerro Porteño de Paraguay. La serie comenzó con un empate en San Pablo y terminó con una victoria brasileña por 1-0 en Asunción, resultado que le permitió avanzar a la siguiente ronda.

En cuartos de final, Palmeiras se encontró con Liga de Quito. La serie tuvo un desarrollo cambiante y terminó con un marcador global de 3-3, luego de una victoria brasileña por 1-0 en la ida y una derrota por 3-2 en Ecuador.

La clasificación se resolvió en los penales, donde Palmeiras se impuso por 4-3 y consiguió avanzar a las semifinales.

En la instancia previa a la final, el rival fue Fluminense. El conjunto paulista ganó 2-1 en Río de Janeiro, pero cayó 1-0 en San Pablo, por lo que nuevamente debió recurrir a la definición desde el punto penal.

En esa instancia, Palmeiras fue más efectivo y se impuso por 5-3, asegurando su lugar en la final de la Copa Libertadores 2026.

El equipo de Abel Ferreira buscará imponer su experiencia internacional, su capacidad competitiva y el peso de sus individualidades en un partido que promete ser intenso desde el comienzo.

Una final que revive la historia de 1968

La final entre Estudiantes y Palmeiras tendrá un significado especial por los antecedentes entre ambos equipos. Se trata del cuarto enfrentamiento oficial entre el Pincha y el Verdao, aunque los tres encuentros anteriores se disputaron en un período de apenas dos semanas, durante la final de la Copa Libertadores de 1968.

En aquel entonces, el reglamento establecía que, si los equipos terminaban igualados en la serie, debían disputar un tercer partido en cancha neutral. Ese sistema fue el que permitió que ambos clubes se enfrentaran tres veces para definir al campeón.

El primer encuentro se disputó el 2 de mayo de 1968 en La Plata. Estudiantes se impuso por 2-1 con goles de Juan Ramón Verón y Eduardo Flores, mientras que Servílio descontó para Palmeiras.

Cinco días después, el conjunto brasileño consiguió una victoria por 3-1 en San Pablo. Tupãzinho, en dos oportunidades, y Rinaldo marcaron para Palmeiras, mientras que Juan Ramón Verón anotó el gol del conjunto argentino.

La serie quedó igualada y obligó a disputar un tercer partido, que tuvo como escenario el Estadio Centenario de Montevideo, el jueves 16 de mayo de 1968.

En aquella definición, Estudiantes se impuso por 2-0 con goles de Juan Ramón Verón y Felipe Ribaudo, logrando la primera Copa Libertadores de su historia y escribiendo uno de los capítulos más importantes de su trayectoria internacional.

La final de 1968 quedó en la historia del fútbol sudamericano. Ahora, 58 años después, ambos equipos volverán a cruzarse en el mismo escenario y por el mismo objetivo.

El destino volvió a reunir a los dos protagonistas en Montevideo. Casi seis décadas después de aquella definición, Estudiantes y Palmeiras tendrán nuevamente la oportunidad de levantar el trofeo más importante del fútbol sudamericano en un escenario que guarda recuerdos imborrables para los hinchas del León.

La probable formación de Estudiantes

Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo.

DT: Alexander Medina.

El posible equipo de Palmeiras

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Joaquín Piquerez o Arthur; Jhon Arias, José López y Vítor Roque o Mauricio.

DT: Abel Ferreira.

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