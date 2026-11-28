En medio de la polémica por el estado del césped del estadio Monumental Presidente Perón, River y Instituto se enfrentan desde las 22.

Instituto y River jugarán este sábado desde las 22 en el estadio Monumental Presidente Perón, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El Millonario sigue soñando con jugar la Copa Libertadores y en una parada brava visita a la Gloria, que arrastra un invicto de nueve partidos. El partido lo dirigirá Nazareno Arasa y determinará al rival del ganador del duelo entre Vélez e Independiente.

Luego de eliminar a Lanús en los octavos de final, el cuadro de Núñez continúa con su participación en el certamen, a sabiendas de que una derrota pondrá fin a un año olvidable, pero una victoria mantendrá el anhelo de salvarlo en el último momento con un campeonato.

Leonardo Ponzio piensa en repetir gran parte del equipo con el que derrotó por 3-1 al Granate, con el regreso de Gonzalo Montiel tras cumplir la suspensión como gran novedad. El técnico espera por la evolución de Marcos Acuña y Lucas Beltrán, que salieron por problemas físicos en su última presentación, para terminar de apuntalar el once.

River está en cuartos de final.

Con esto en mente, el entrenador saltaría a la cancha con Santiago Beltrán bajo palos y una línea de cuatro conformada por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y el mencionado Acuña o Francisco Ortega. En la mitad de la cancha Santiago Espíndola ocuparía el eje con Tobías Andrada y Tomás Galván más abiertos. En la ofensiva estarían Thiago Almada como nexo, Ángel Correa y Beltrán o Sebastián Driussi.

Por su parte, Instituto atraviesa una racha de nueve encuentros sin conocer la derrota que le sirvió para ser primero de la Zona A. Clasificó tras tachar por 2-1 a Huracán y será local en Alta Córdoba pese a las polémicas por el estado del campo de juego. En las horas previas al partido, trabaja a contrarreloj para recuperar tres piezas importantísimas: Jeremías Lázaro, Álex Luna y Matías Gallardo.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en julio de 2025 en cancha de la Gloria, en un duelo que terminó 4-0 en favor de River. Aquel día Facundo Colidio, Giuliano Galoppo y Santiago Lencina por duplicado aplastaron al local. Curiosamente, a poco más de un año de aquel encuentro, solo tres futbolistas que estuvieron ese día permanecen en el club: Montiel, Acuña y Lucas Martínez Quarta.

El posible once de River vs. Instituto, por el Torneo Clausura:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega ; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi . DT: Leonardo Ponzio.

La probable formación de Instituto vs. River, por el Torneo Clausura:

Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Alex Luna o Jonás Acevedo , Jeremías Lázaro o Jhon Córdoba y Facundo Suárez. DT: Diego Flores.

Los datos River vs. Instituto, por el Torneo Clausura: