SMN: lunes templado y martes con mayor inestabilidad en Entre Ríos

Las principales ciudades de Entre Ríos tendrán temperaturas agradables al inicio de la semana, con nubosidad variable y chances de lluvias para el martes.

Entre Ríos tendrá un lunes templado y un martes con mayor inestabilidad.

El comienzo de la semana tendrá condiciones meteorológicas relativamente estables en buena parte de Entre Ríos, aunque el pronóstico anticipa un incremento de la nubosidad y algunas posibilidades de precipitaciones débiles durante el martes.

Las temperaturas se mantendrán agradables en las principales ciudades de la provincia, con máximas que rondarán los 21 a 23 grados durante el lunes y valores similares o levemente superiores durante la jornada siguiente. El viento soplará principalmente del sector este y noreste, con intensidad moderada.

Un lunes con temperaturas agradables

En Paraná, el lunes se presentará con cielo parcialmente nuboso, una mínima de 14 grados y una máxima prevista de 21. El viento soplará del noreste, con velocidades de entre 15 y 27 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias será baja, aunque el pronóstico contempla alguna precipitación débil.

En Concordia, la jornada tendrá condiciones similares, aunque con una temperatura máxima algo superior. Se esperan 13 grados de mínima y 23 de máxima, con cielo parcialmente nuboso y viento del este. No se prevén precipitaciones significativas durante el lunes.

En el sur provincial, Gualeguaychú tendrá una mínima estimada de 11 grados y una máxima de 23, con cielo parcialmente nuboso y viento del noreste. Las condiciones se mantendrán estables y no se esperan lluvias durante la jornada.

Concepción del Uruguay tendrá temperaturas de entre 12 y 22 grados, cielo parcialmente nuboso y viento del este. El escenario será estable, con bajas probabilidades de precipitaciones.

En La Paz, en tanto, se esperan 13 grados de mínima y 22 de máxima, con cielo parcialmente nuboso y viento del este. Tampoco se prevén lluvias relevantes durante el lunes.

El martes aumenta la nubosidad

El panorama comenzará a cambiar durante el martes, aunque las condiciones no serán iguales en todo el territorio entrerriano.

En Paraná, la temperatura podría alcanzar los 23 grados, con una mínima de 12. El pronóstico contempla cielo parcialmente nuboso y una probabilidad de precipitaciones del 50%, aunque el volumen estimado es bajo, de alrededor de 0,7 milímetros. El viento soplará del este, con ráfagas que podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora.

Concordia tendrá una máxima de 23 grados y una mínima de 10, con cielo parcialmente nuboso y una probabilidad de lluvia del 30%. Los vientos del este podrían alcanzar velocidades de hasta 32 kilómetros por hora.

En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, en cambio, el martes se mantendría con mejores condiciones. Ambas localidades tendrían temperaturas máximas de 23 grados, mínimas de 10 y 9 grados, respectivamente, con cielo parcialmente nuboso o con algunos claros y sin precipitaciones significativas previstas.

La Paz podría alcanzar los 24 grados durante la tarde, con una mínima de 11. El pronóstico anticipa nubosidad variable y una probabilidad de lluvias débiles del 30%, con viento del este de hasta 33 kilómetros por hora.

Una semana que podría volverse más inestable

Aunque lunes y martes no presentan un escenario de lluvias generalizadas, las previsiones muestran un aumento de la inestabilidad hacia mitad de semana.

Para el miércoles, los pronósticos elevan considerablemente las probabilidades de precipitaciones en distintas ciudades entrerrianas. En Paraná y Concordia llegan al 80%, mientras que también se prevén lluvias débiles o chaparrones en sectores del centro y sur provincial.

Por eso, el inicio de la semana ofrecerá dos jornadas con temperaturas moderadas y condiciones relativamente tranquilas, pero con señales de un cambio en el escenario meteorológico a partir del miércoles.

Por ahora, el lunes será la jornada más estable, con temperaturas agradables y pocas chances de lluvia en las principales ciudades. El martes conservará valores térmicos similares, aunque con mayor presencia de nubes y algunas probabilidades de precipitaciones débiles, especialmente en el centro y norte provincial.