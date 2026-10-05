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Horóscopo del lunes 5 de octubre de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 5 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodiaco

5 de octubre 2026 · 07:27hs
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 5 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodiaco   

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Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 5 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodiaco   

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 5 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodiaco   

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 5 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodiaco

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Aproveche lo que le brinda la vida social. No se debe agobiar por las obligaciones económicas. Con organización, la producción será mayor. Le conviene una salida al campo para tonificar mente y cuerpo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Por fin empiezan a remitir las desavenencias de pareja. Exceso de responsabilidades financieras. La jornada laboral se presenta muy revuelta. El exceso de ejercicio puede dañar sus articulaciones.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Antiguos amores le ayudarán con su situación actual. Es muy probable que un amigo le pida dinero. Controle esa ansiedad, no le favorece para que el trabajo fluya. Ese zumo de naranja diario da sus frutos.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Vivirá unos momentos de gran dulzura en pareja. Destine su dinero a reformar la casa. Elija cuidadosamente a sus socios para el futuro. Es probable que aparezca algún dolor de cabeza.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Atención a los gastos extraordinarios. De pura casualidad contactará con nuevos clientes. No olvide esa revisión sanitaria pendiente.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Buen día para un encuentro amoroso. Intente dominar la situación de caos económico actual. Centre sus esfuerzos en mejorar su rendimiento en el trabajo. Le acecha un malestar físico, pero será leve.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Hoy conocerá a alguien muy interesante. Los negocios gozan de una gran prosperidad. Ningún temor laboral, le va estupendamente. Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

En esta jornada, le encontrarán especialmente atractivo. Tendrá que hacer encaje de bolillos para cuadrar sus cuentas. Vigile su impulsiva manera de ser en el trabajo. A punto de sufrir una crisis nerviosa, no lo permita.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Su relación amorosa es como un lago de aguas mansas. Invitar está bien, pero con control. Maneje sus asuntos laborales con tacto. Hoy es un buen día, la revisión ha resultado inmejorable.

Horóscopo

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CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Comienzo de una etapa amorosa que saldrá bien. Ese negocio empieza a dar sus frutos. Su trabajo redundará en buenos resultados. Sensación de cansancio al final del día.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

No ponga barreras afectivas ante todo el mundo. Estaría bien gastar dinero en ropa. A pesar de los comentarios, siga trabajando con ilusión. Bailar puede ser una actividad idónea.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Posibilidad de vivir un amor muy excitante. Preste atención a su economía. Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo. Cuide de manera especial su garganta.

Horóscopo lunes Signo Astrología zodíaco
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