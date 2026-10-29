El torneo de pádel homenaje a Elías Metz se jugará el 12 y 13 de diciembre en el Club Palermo y lo recaudado ayudará a pacientes oncohematológicos.

El recuerdo de un amigo puede convertirse en una causa capaz de reunir a cientos de personas. En Paraná, el torneo solidario de pádel Elías Metz volverá a combinar deporte, homenaje y compromiso social el 12 y 13 de diciembre, en el Club Palermo. La iniciativa busca recaudar fondos para la Asociación Arcoíris, que acompaña a pacientes oncohematológicos y a sus familias durante sus tratamientos en el Hospital San Roque.

La propuesta nació en 2021, a partir del deseo de recordar a Elías Metz, quien atravesó una enfermedad como la leucemia. Desde entonces, el certamen creció en convocatoria y trascendió el ámbito deportivo para convertirse en una iniciativa solidaria reconocida en Paraná y otras localidades de Entre Ríos.

Facundo Degregorio, uno de los organizadores junto a su padrino, Francisco Degregorio, contó que la preparación ya está en marcha y que las expectativas son altas. La organización estima reunir a unas 54 parejas, más de 100 jugadores, entre las distintas categorías masculinas y femeninas.

Solidaridad y deporte para mantener vivo el legado de Elías Metz

En diálogo con UNO, Facundo explicó el significado de esta propuesta que se sostiene desde hace varios años: “El torneo Elías Metz es un homenaje a un amigo mío de toda la vida, que sufrió leucemia en 2021. Dios quiso que nos acompañe desde otro lado, pero lo sentimos más que presente en todas las ediciones”.

Los primeros pasos estuvieron marcados por la incertidumbre. Los organizadores no sabían qué respuesta tendría la convocatoria ni si lograrían sostener la iniciativa en el tiempo. Sin embargo, la participación fue creciendo y el nombre de Elías comenzó a llegar cada vez más lejos.

“Cuando miramos los primeros años, recordamos que no sabíamos si iba a andar bien o si tendría repercusión. Hoy logramos que se difunda el nombre de Elías y también el de las asociaciones que ayudamos, no solo en la ciudad, sino en toda la provincia”, destacó Degregorio.

El destino de lo recaudado es uno de los pilares del torneo. En las primeras ediciones, la ayuda estuvo dirigida a la Fundación Crisálida y, durante los últimos años, a la Asociación Arcoíris. Ambas instituciones acompañan a pacientes oncohematológicos y a sus familiares cuando deben trasladarse a Paraná para recibir atención médica. Entre otras tareas, les brindan alojamiento, alimentos y elementos de higiene. “Queremos donar el 100% de la recaudación para ayudar a una causa tan profunda como la labor de estas asociaciones”, remarcó el organizador.

Solidaridad y deporte para mantener vivo el legado de Elías Metz

El certamen se desarrollará durante el fin de semana del 12 y 13 de diciembre en el Club Palermo. Habrá cupos masculinos y femeninos, distribuidos en distintas categorías. La inscripción todavía no está abierta, pero la organización prevé habilitarla entre fines de octubre y principios de noviembre.

La demanda anticipada alimenta las expectativas. “Desde principio de año la gente pregunta cuándo es el torneo y cómo puede anotarse. A medida que se acerca fin de año, llegan cada vez más mensajes”, contó Facundo. Quienes quieran participar o colaborar con premios podrán seguir las novedades en Instagram, a través de la cuenta @torneo.elias.metz.

Detrás de la organización están Facundo y su padrino, Francisco, quienes dedican varios meses a preparar cada detalle. El esfuerzo es grande, pero encuentra su recompensa cuando llega el cierre del torneo y se realiza la entrega de premios.

“Ver a tanta gente reunida en honor a Elías es algo que te llena los ojos de lágrimas y te pone la piel de gallina. Hay personas que ni siquiera lo conocieron y, sin embargo, se reúnen en su nombre. En ese momento decís que valió la pena todo el esfuerzo”, expresó.

La intención es que el torneo siga creciendo y llegue cada vez más lejos. Para Degregorio, la solidaridad es el motor que permite superar cada edición y renovar el compromiso.

“Arrancamos sin saber nada y fuimos corrigiendo cosas desde nuestro punto de vista y el de los participantes. La gente es impresionante, tanto los que juegan como quienes aportan premios. Creo que esta causa nos impulsa a llegar muy lejos”, concluyó.

Así, el pádel será nuevamente el punto de encuentro para mantener vivo el recuerdo de Elías Metz. Dos jornadas de competencia que, por encima de los resultados, tendrán un objetivo común: acompañar a quienes atraviesan una enfermedad y a las familias que los sostienen.

Solidaridad y deporte para mantener vivo el legado de Elías Metz