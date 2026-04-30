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El Newcom sumó respaldo legislativo para ser reconocido como deporte provincial en Entre Ríos

La iniciativa busca darle marco institucional al Newcom, disciplina en crecimiento, con fuerte presencia en clubes, centros de jubilados y espacios comunitarios

30 de abril 2026 · 12:03hs
El Newcom sumó respaldo legislativo para ser reconocido como deporte provincial en Entre Ríos

La iniciativa e la senadora Patricia Díaz

La iniciativa e la senadora Patricia Díaz, busca darle un marco institucional a una disciplina en pleno crecimiento, con fuerte presencia en clubes, centros de jubilados y espacios comunitarios.

La Cámara de Senadores de Entre Ríos otorgó media sanción al proyecto de ley que propone reconocer al Newcom como actividad física y deporte provincial en todo el territorio. El proyecto fue presentado por la senadora Patricia Díaz y contó con el acompañamiento unánime de todos los bloques políticos.

La norma apunta a brindar un marco institucional a una disciplina que, en los últimos años, ha registrado un notable crecimiento en clubes, municipios, centros de jubilados y organizaciones comunitarias de toda la provincia.

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“Ese crecimiento se ha dado muchas veces a pulmón, con el esfuerzo de profesores, organizadores y jugadores que sostienen la actividad sin un respaldo institucional claro. Este proyecto viene justamente a saldar esa deuda”, expresó la legisladora.

senadora Patricia Díaz

El Newcom es una disciplina derivada del vóley, adaptada originalmente para personas adultas mayores, aunque en la actualidad es practicada por personas de distintas edades. Su modalidad reduce el impacto físico y la exigencia del juego tradicional, lo que la convierte en una actividad accesible, inclusiva y segura.

“Quienes recorremos el territorio vemos cómo esta práctica no solo mejora la condición física, sino que también fortalece lo emocional, combate el aislamiento y genera comunidad. Y eso, en términos de política pública, tiene un valor enorme”, señaló Díaz.

En ese sentido, remarcó que el Newcom trasciende lo deportivo: “No estamos hablando solamente de un deporte. Es un espacio donde muchas personas, especialmente adultas y adultos mayores, encuentran la posibilidad de mantenerse activas, generar vínculos, compartir y mejorar su calidad de vida”.

Newcon

Alcances de la iniciativa

El proyecto establece la declaración del Newcom como actividad física y deporte provincial en sus modalidades recreativa, formativa y competitiva, para todas las edades y géneros, con especial énfasis en personas adultas mayores.

Además, designa como autoridad de aplicación a la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, que tendrá a su cargo la implementación de políticas específicas para el desarrollo de la disciplina.

Entre los principales puntos, la norma contempla la puesta en marcha de programas de promoción junto a municipios, comunas, clubes y organizaciones sociales; asistencia técnica, material y económica para escuelas, talleres y ligas; capacitaciones para entrenadores, árbitros y profesores de educación física; y la organización de torneos y competencias provinciales.

LEER MÁS: Newcom, el deporte que cambia vidas

Asimismo, incluye campañas de difusión que promuevan al Newcom como un deporte accesible e inclusivo, controles médicos y exámenes predeportivos para quienes lo practiquen, y la creación de la Semana Provincial del Newcom, que se celebrará durante la primera semana de abril de cada año.

“Reconocer al Newcom como deporte provincial implica darle un marco, facilitar el acceso a recursos y garantizar igualdad de oportunidades con otras disciplinas”, afirmó la senadora.

Finalmente, Díaz destacó el respaldo legislativo: “Acompañar e impulsar esta disciplina es una decisión que reafirma el compromiso del Estado con el bienestar integral y la inclusión social”, concluyó, al tiempo que agradeció el apoyo de todos los bloques.

Newcom Senado Deporte
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