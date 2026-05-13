El Mundial 2026 alcanzará el partido número 1.000 de su historia el sábado 20 de junio en Monterrey, con el duelo entre Japón y Túnez.

Mundial 2026: el partido número 1.000 en la historia ya tiene fecha, sede y protagonistas.

El Mundial de 2026 marcará un hito histórico dentro del fútbol mundial no solo por su formato ampliado a 48 selecciones y su organización conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, sino también porque será la edición en la que se alcance el partido número 1.000 en la historia de la Copa del Mundo.

Desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022 se disputaron 964 encuentros oficiales, por lo que la nueva edición será la encargada de completar y superar ese registro simbólico, acelerado por el nuevo formato de 104 partidos.

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Según el cronograma oficial presentado tras el sorteo de la FIFA, el encuentro número 1.000 se jugará el sábado 20 de junio de 2026, en el marco de la segunda fecha del Grupo F.

Los protagonistas de este partido histórico serán Japón y Túnez, dos selecciones que integran un grupo que también incluye a Países Bajos y a un combinado europeo clasificado desde el repechaje, identificado en el mismo sector.

El escenario elegido será el Estadio BBVA, ubicado en la ciudad de Monterrey, México. El moderno recinto, inaugurado en 2015 y con capacidad para más de 50.000 espectadores, cumple con los estándares exigidos por la FIFA para la competencia.

La designación de Monterrey como sede de este encuentro refuerza el protagonismo de México dentro del Mundial 2026. El país será el único en la historia en albergar tres Copas del Mundo masculinas (1970, 1986 y 2026), y ahora sumará un nuevo capítulo simbólico al ser el escenario del partido número 1.000 del torneo.

Con este hito, la Copa del Mundo no solo ampliará su alcance deportivo, sino también su peso histórico, consolidando a la edición 2026 como una de las más significativas de la era moderna del fútbol.