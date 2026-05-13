Uno Entre Rios | Ovación | Mundial

Mundial 2026: el partido número 1.000 en la historia ya tiene fecha, sede y protagonistas

El Mundial 2026 alcanzará el partido número 1.000 de su historia el sábado 20 de junio en Monterrey, con el duelo entre Japón y Túnez.

13 de mayo 2026 · 13:56hs
Mundial 2026: el partido número 1.000 en la historia ya tiene fecha

Mundial 2026: el partido número 1.000 en la historia ya tiene fecha, sede y protagonistas.

El Mundial de 2026 marcará un hito histórico dentro del fútbol mundial no solo por su formato ampliado a 48 selecciones y su organización conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, sino también porque será la edición en la que se alcance el partido número 1.000 en la historia de la Copa del Mundo.

Desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022 se disputaron 964 encuentros oficiales, por lo que la nueva edición será la encargada de completar y superar ese registro simbólico, acelerado por el nuevo formato de 104 partidos.

Manuel Neuer levantó la Copa del Mundo en 2014.

Manuel Neuer podría volver a la selección de Alemania para disputar su último Mundial

Una por una, las nuevas reglas que se estrenarán en el Mundial 2026

Una por una, las nuevas reglas que se estrenarán en el Mundial 2026

LEER MÁS: Una por una, las nuevas reglas que se estrenarán en el Mundial 2026

Japón vs. Túnez harán historia en el Mundial 2026

Embed

Según el cronograma oficial presentado tras el sorteo de la FIFA, el encuentro número 1.000 se jugará el sábado 20 de junio de 2026, en el marco de la segunda fecha del Grupo F.

Los protagonistas de este partido histórico serán Japón y Túnez, dos selecciones que integran un grupo que también incluye a Países Bajos y a un combinado europeo clasificado desde el repechaje, identificado en el mismo sector.

El escenario elegido será el Estadio BBVA, ubicado en la ciudad de Monterrey, México. El moderno recinto, inaugurado en 2015 y con capacidad para más de 50.000 espectadores, cumple con los estándares exigidos por la FIFA para la competencia.

La designación de Monterrey como sede de este encuentro refuerza el protagonismo de México dentro del Mundial 2026. El país será el único en la historia en albergar tres Copas del Mundo masculinas (1970, 1986 y 2026), y ahora sumará un nuevo capítulo simbólico al ser el escenario del partido número 1.000 del torneo.

Con este hito, la Copa del Mundo no solo ampliará su alcance deportivo, sino también su peso histórico, consolidando a la edición 2026 como una de las más significativas de la era moderna del fútbol.

Mundial Túnez Japón
Noticias relacionadas
Lisandro Martínez y una chance histórica: ser el primer entrerriano bicampeón mundial.

Lisandro Martínez y una chance histórica: ser el primer entrerriano bicampeón mundial

Nahuel Molina está lesionado.

Preocupación en la Selección Argentina: Nahuel Molina se desgarró a semanas del inicio del Mundial

 El Mencho Medina Bello y su huella en la Selección Argentina

El Mencho Medina Bello y su huella en la Selección Argentina

el historial de patronato con juan pablo loustau

El historial de Patronato con Juan Pablo Loustau

Ver comentarios

Lo último

El historial de Patronato con Juan Pablo Loustau

El historial de Patronato con Juan Pablo Loustau

La Unión de Colón avanzó a semifinales de la Liga Argentina

La Unión de Colón avanzó a semifinales de la Liga Argentina

Jake Paul reveló que la fractura que le provocó Anthony Joshua lo podría dejar fuera del boxeo para siempre

Jake Paul reveló que la fractura que le provocó Anthony Joshua lo podría dejar fuera del boxeo para siempre

Ultimo Momento
El historial de Patronato con Juan Pablo Loustau

El historial de Patronato con Juan Pablo Loustau

La Unión de Colón avanzó a semifinales de la Liga Argentina

La Unión de Colón avanzó a semifinales de la Liga Argentina

Jake Paul reveló que la fractura que le provocó Anthony Joshua lo podría dejar fuera del boxeo para siempre

Jake Paul reveló que la fractura que le provocó Anthony Joshua lo podría dejar fuera del boxeo para siempre

Entre Ríos duplicó sus ventas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Entre Ríos duplicó sus ventas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Manuel Neuer podría volver a la selección de Alemania para disputar su último Mundial

Manuel Neuer podría volver a la selección de Alemania para disputar su último Mundial

Policiales
Otra denuncia contra una constructora de Paraná: sacó un préstamo por una casa que nunca terminaron

Otra denuncia contra una constructora de Paraná: sacó un préstamo por una casa que nunca terminaron

Trabajan para esclarecer el origen del incendio que mató a dos niños en Concordia

Trabajan para esclarecer el origen del incendio que mató a dos niños en Concordia

Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento en La Bianca

Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento en La Bianca

Indignación en Paraná: un operativo policial contra un vendedor de libros en la plaza

Indignación en Paraná: un operativo policial contra un vendedor de libros en la plaza

Denuncia a una constructora de Paraná: entregó su auto y la casa quedó inconclusa

Denuncia a una constructora de Paraná: entregó su auto y la casa quedó inconclusa

Ovación
La Unión de Colón avanzó a semifinales de la Liga Argentina

La Unión de Colón avanzó a semifinales de la Liga Argentina

Talleres y Estudiantes inician su participación en la Super Liga de Caballeros

Talleres y Estudiantes inician su participación en la Super Liga de Caballeros

Jake Paul reveló que la fractura que le provocó Anthony Joshua lo podría dejar fuera del boxeo para siempre

Jake Paul reveló que la fractura que le provocó Anthony Joshua lo podría dejar fuera del boxeo para siempre

Atenas de Córdoba volvió a descender y jugará la Liga Argentina

Atenas de Córdoba volvió a descender y jugará la Liga Argentina

River se mide con Gimnasia por lo cuartos de final

River se mide con Gimnasia por lo cuartos de final

La provincia
Entre Ríos duplicó sus ventas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Entre Ríos duplicó sus ventas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Puerto Viejo: se realizará una nueva actividad del ciclo Pensar Paraná

AURA: difundieron quiénes integrarán el jurado de la convocatoria

AURA: difundieron quiénes integrarán el jurado de la convocatoria

A 80 años del Estatuto Siciliano: la comunidad que mantiene viva su identidad en Paraná

A 80 años del Estatuto Siciliano: la comunidad que mantiene viva su identidad en Paraná

Entre Ríos: deudores alimentarios no podrán ingresar a estadios tras nuevo acuerdo nacional

Entre Ríos: deudores alimentarios no podrán ingresar a estadios tras nuevo acuerdo nacional

Dejanos tu comentario