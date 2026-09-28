Rocamora es bicampeón de la Liga Provincial Femenina de Mayores

El Rojo venció 86-64 a Regatas Uruguay en la definición del Final Four. Rocamora tuvo una destacada actuación el el torneo, ganando en sus 16 presentaciones.

El Club Tomás de Rocamora se consagró campeón de la Liga Provincial Femenina de Mayores tras vencer a Regatas Uruguay por 86-64 en el estadio Julio César Paccagnella de Concepción del Uruguay, en la definición del Final Four del certamen organizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER).

Paula Santini fue determinante con 26 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias para liderar al Rojo a su segundo título consecutivo. También se destacaron Taina Armocida, con 17 unidades y 4 recobres, y Nerea Schmidt, quien aportó 12 tantos, 10 tableros y 5 pases gol. En Regatas, Santina Cherot Magri se destacó con 16 puntos y 7 tableros mientras que Ana Godoy aportó 11 unidades.

El elenco dirigido por Sabrina Scévola coronó una campaña extraordinaria: Terminó la competencia invicto, con 16 triunfos en igual cantidad de presentaciones, después de haber sido el claro dominador de la primera fase, y con una actuación sólida y regular en el Final Four.

En la final, Rocamora debió atravesar un primer tiempo sumamente equilibrado, que encontró al conjunto Celeste arriba por la mínima, 41-40, al llegar al descanso. Pero el escenario cambió en el comienzo del tercer cuarto: las locales mostraron su mejor versión, ajustaron aspectos de su juego y lograron tomar una diferencia de diez puntos (49-39) cuando se había atravesado el ecuador del parcial.

A partir de allí, pese a los intentos de Regatas por volver al partido, las dirigidas por Scévola exhibieron templanza, experiencia y sapiencia para administrar la ventaja en los momentos de mayor exigencia, sostener el liderazgo y encaminarse hacia una contundente consagración provincial.

Tras finalizar el juego, se realizó la correspondiente premiación en la que estuvieron presente el vicepresidente primero de la FBER, Carlos Scola, Diego Cherot y Santiago Losada.

Unión de Crespo quedó tercero en la Liga Provincial

Previamente, Unión de Crespo se alzó con el tercer lugar tras ganarle a Zaninetti 69-62 en un partido que remontó a partir de un gran tercer cuarto (23-10). De esta forma, el Cervecero cerró una histórica campaña en su debut en la categoría. Sofía Wolf fue determinante con 25 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes, mientras que María Florencia Pérez aportó 17. En las Amarillas, la goleadora fue Rocío Díaz con 23 unidades, en tanto que Cintia Pérez aportó 16.